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Головна Мода Модні відтінки для манікюру, які ніби створені для літа

Модні відтінки для манікюру, які ніби створені для літа

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 19:45
Актуальні літні кольори манікюру для будь-якого стилю — тренди сезону
Цікавий манікюр. Фото: Freepik
Ключові моменти Які відтінки манікюру варті уваги у 2025 році

Літо — це завжди про свободу, сміливі ідеї й бажання спробувати щось нове. Манікюр у цей сезон перетворюється на справжній акцент образу — яскравий, живий і такий, що передає настрій. У тренді зараз поєднання кольору й настрою — від насичених, соковитих відтінків до ніжної природності. І кожна дівчина може знайти той самий колір, який підкреслить її індивідуальність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Які відтінки манікюру варті уваги у 2025 році

Цитрусовий настрій — кольори лимона, лайма, апельсину

Сонце на нігтях — так можна назвати ці відтінки. Яскраво-жовтий, стиглий мандарин чи зелений лайм одразу додають енергії й позитиву. Найкраще підійдуть для коротких нігтів, особливо якщо зробити в монохромі з глянцем або матовим покриттям. 

Літом сміливо можна робити яскраві відтінки манікюру
Колір лимона. Фото з Instagram

Персиковий

Цей відтінок — справжня знахідка для тих, хто любить ніжність, але не хоче мати нудний вигляд. Персиковий — теплий, делікатний, з ледь вловимою рожевою ноткою. Він нагадує літні вечори, стиглі фрукти і легкість. Ідеально підходить як для повсякденного манікюру, так і для романтичного побачення. Добре поєднується із золотистими елементами чи молочним дизайном.

Персиковий відтінок повертається в моду
Персиковий відтінок. Фото з Instagram

Водна стихія — бірюза, аквамарин, небесно-блакитний

Ці кольори — ніби подих морського бризу. Вони освіжають, красиво поєднуються з засмаглою шкірою та додають легкості образу.

Небесно-блакитний манікюр має ефектний вигляд
Гарний манікюр. Фото з Instagram

Класно поєднується омбре з блакитним, або можна зробити ефект акварелі — вийдуть ніби небесні хмари на кінчиках пальців. Ідеально для відпустки або просто щоб дивитись на нігті та мріяти про море.

Раніше ми писали про те, чому все популярнішими стають рецесійні нігті.

Також ми повідомляли про який манікюр усі давно забули, але дарма.

мода манікюр краса стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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