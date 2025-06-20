Актуальні літні кольори манікюру для будь-якого стилю — тренди сезону

Модні відтінки для манікюру, які ніби створені для літа
Літо — це завжди про свободу, сміливі ідеї й бажання спробувати щось нове. Манікюр у цей сезон перетворюється на справжній акцент образу — яскравий, живий і такий, що передає настрій. У тренді зараз поєднання кольору й настрою — від насичених, соковитих відтінків до ніжної природності. І кожна дівчина може знайти той самий колір, який підкреслить її індивідуальність.
Новини.LIVE розповість про це детальніше.
Які відтінки манікюру варті уваги у 2025 році
Цитрусовий настрій — кольори лимона, лайма, апельсину
Сонце на нігтях — так можна назвати ці відтінки. Яскраво-жовтий, стиглий мандарин чи зелений лайм одразу додають енергії й позитиву. Найкраще підійдуть для коротких нігтів, особливо якщо зробити в монохромі з глянцем або матовим покриттям.
Персиковий
Цей відтінок — справжня знахідка для тих, хто любить ніжність, але не хоче мати нудний вигляд. Персиковий — теплий, делікатний, з ледь вловимою рожевою ноткою. Він нагадує літні вечори, стиглі фрукти і легкість. Ідеально підходить як для повсякденного манікюру, так і для романтичного побачення. Добре поєднується із золотистими елементами чи молочним дизайном.
Водна стихія — бірюза, аквамарин, небесно-блакитний
Ці кольори — ніби подих морського бризу. Вони освіжають, красиво поєднуються з засмаглою шкірою та додають легкості образу.
Класно поєднується омбре з блакитним, або можна зробити ефект акварелі — вийдуть ніби небесні хмари на кінчиках пальців. Ідеально для відпустки або просто щоб дивитись на нігті та мріяти про море.
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