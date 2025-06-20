Актуальні літні кольори манікюру для будь-якого стилю — тренди сезону

Цікавий манікюр. Фото: Freepik

Літо — це завжди про свободу, сміливі ідеї й бажання спробувати щось нове. Манікюр у цей сезон перетворюється на справжній акцент образу — яскравий, живий і такий, що передає настрій. У тренді зараз поєднання кольору й настрою — від насичених, соковитих відтінків до ніжної природності. І кожна дівчина може знайти той самий колір, який підкреслить її індивідуальність.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Цитрусовий настрій — кольори лимона, лайма, апельсину

Сонце на нігтях — так можна назвати ці відтінки. Яскраво-жовтий, стиглий мандарин чи зелений лайм одразу додають енергії й позитиву. Найкраще підійдуть для коротких нігтів, особливо якщо зробити в монохромі з глянцем або матовим покриттям.

Колір лимона. Фото з Instagram

Персиковий

Цей відтінок — справжня знахідка для тих, хто любить ніжність, але не хоче мати нудний вигляд. Персиковий — теплий, делікатний, з ледь вловимою рожевою ноткою. Він нагадує літні вечори, стиглі фрукти і легкість. Ідеально підходить як для повсякденного манікюру, так і для романтичного побачення. Добре поєднується із золотистими елементами чи молочним дизайном.

Персиковий відтінок. Фото з Instagram

Водна стихія — бірюза, аквамарин, небесно-блакитний

Ці кольори — ніби подих морського бризу. Вони освіжають, красиво поєднуються з засмаглою шкірою та додають легкості образу.

Гарний манікюр. Фото з Instagram

Класно поєднується омбре з блакитним, або можна зробити ефект акварелі — вийдуть ніби небесні хмари на кінчиках пальців. Ідеально для відпустки або просто щоб дивитись на нігті та мріяти про море.

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