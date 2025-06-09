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Головна Мода Манікюр, що пахне літом — обираємо трендовий блакитний

Манікюр, що пахне літом — обираємо трендовий блакитний

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Дата публікації: 9 червня 2025 19:42
Найстильніший манікюр літа-2025 — в усіх відтінках блакитного
Манікюр в голубому кольорі. Фото: Freepik

Якщо ви теж не можете пройти повз яскраві й водночас ніжні кольори, блакитний — саме той, що варто взяти на озброєння цього літа. Такий манікюр освіжає, має різний вигляд на кожному відтінку шкіри й пасує до будь-якого образу — від романтичного до сміливого. Але справжня його магія в деталях.

Новини.LIVE поділився трьома ідеями дизайну, які точно не захочеться знімати цього літа.

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Манікюр, що ідеально пасує до літа

Блакитний градієнт із блиском

Уявіть: нігті з м’яким переходом від світлого блакитного до глибокого синього, ніби захід сонця над морем. А зверху легкий шар блискіток, які блимають на сонці, мов дрібні краплі води. Має ефектний, але не надто зухвалий вигляд. Такий дизайн добре пасує як до довгих, так і до коротких нігтів. До речі, це ще й універсальний варіант — підійде і на відпочинок, і на роботу.

Ефектний манікюр, який має досить універсальний вигляд
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Mermaidcore

Цей стиль ніби подарунок від морської феї. Перламутрова база (можна з ледь рожевим чи бузковим підтоном), а поверх неї об’ємні декоративні елементи: маленькі мушлі, зірки або мініатюрні квіточки. Часто додають крапельки-гліттери, що створюють ефект води на нігтях. Такі нігті мають дуже ніжний вигляд, але привертають увагу — ідеально для літнього побачення чи відпочинку на узбережжі.

На літо краще обрати ніжний манікюр
Варіант ніжного манікюру з квітками. Фото з Instagram

Фруктовий мікродизайн

Цей варіант точно підніме настрій. Уявіть блакитну основу (чи навіть прозору), а на кінчиках — маленькі кавунчики, часточка апельсина або вишеньки. Малюнки можуть бути дуже мініатюрними — наче наліпки або намальовані вручну у стилі дудл. Або ж просто в таких кольорах, що нагадує морозиво, яке так і хочеться зʼїсти.

Дизайн манікюру, що нікого не залишить байдужим
Оригінальний дизайн манікюру. Фото з Instagram

На вигляд ніби дрібниця, але саме такі деталі роблять образ живим і веселим. Чудовий вибір для канікул або відпустки.

Раніше ми писали про те, який манікюр підійде хоч на кожен день, бо він універсальний. 

Також ми повідомляли, який дизайн манікюру буквально зачаровує з першого погляду.

мода тренди манікюр стиль нігті
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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