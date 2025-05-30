Знаменитості шаленіють від цього манікюру — ідеальний на літо

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Щойно сонце починає добре гріти, настрій вимагає чогось легкого, холодного й красивого. І якщо морозиво ми вже давно обожнюємо у стаканчику чи ріжку, то цього літа воно вже на нігтях. Ice Cream Manicure — це той самий момент, коли дивишся на руки й відчуваєш смак ванілі, полунички чи топленого молока, хоча нічого не їси.

Новини.LIVE розповість більше про цей тренд.

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Замість класичного френча з чітким білим краєм тут усе ніжніше: кінчик нігтя трохи білий, але ніби розтанув і плавно перейшов у кремово-рожевий. Має такий вигляд, ніби хтось взяв пензлик і занурив його у згущене молоко, а потім м’яко розтушував по нігтю. Зверху глянець, як на кульці морозива, щойно вийнятій з холодильника.

Ice Cream Manicure. Фото з Instagram

Як повторити цей дизайн манікюру вдома

Підпиляйте нігті у м’яку овальну форму — зробіть не занадто гостру.

Зробіть підготовку: трохи зашліфуйте поверхню, зволожте нігті та кутикулу.

Нанесіть базу (зміцнювальну — якщо нігті слабкі).

Білим лаком або ручкою проведіть лінію френча.

Поверх два шари ніжного рожевого, щоб білий трохи розмився.

Завершіть глянцевим топом для ефекту "морозива з вітрини".

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Ідеї для експериментів

Замість білого зробіть кінчик рожевим — отримаєте дизайн у стилі полуничного сорбету. Хочете щось іще ніжніше, то спробуйте відтінок ванільного крему або навіть фісташки. В цілому, Ice Cream Manicure — це не просто nail-дизайн, а справжнє літо на кінчиках пальців. Ідеальний варіант, коли хочеться мати свіжий, грайливий, але водночас елегантний вигляд.

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