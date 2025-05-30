Знаменитости без ума от этого маникюра — идеальный на лето

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото: Freepik

Как только солнце начинает хорошо греть, настроение требует чего-то легкого, холодного и красивого. И если мороженое мы уже давно обожаем в стаканчике или рожке, то этим летом оно уже на ногтях. Ice Cream Manicure — это тот самый момент, когда смотришь на руки и чувствуешь вкус ванили, клубнички или топленого молока, хотя ничего не ешь.

Новини.LIVE расскажет больше об этом тренде.

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Вместо классического френча с четким белым краем здесь все нежнее: кончик ногтя немного белый, но будто растаял и плавно перешел в кремово-розовый. Выглядит так, будто кто-то взял кисточку и окунул ее в сгущенку, а потом мягко растушевал по ногтю. Сверху глянец, как на шарике мороженого, только что вынутом из холодильника.

Ice Cream Manicure. Фото из Instagram

Как повторить этот дизайн маникюра дома

Подпилите ногти в мягкую овальную форму — сделайте не слишком острую.

Сделайте подготовку: немного зашлифуйте поверхность, увлажните ногти и кутикулу.

Нанесите базу (укрепляющую — если ногти слабые).

Белым лаком или ручкой проведите линию френча.

Поверх два слоя нежного розового, чтобы белый немного размылся.

Завершите глянцевым топом для эффекта "мороженого с витрины".

Нежный маникюр нежный маникюр. Фото из Instagram

Идеи для экспериментов

Вместо белого сделайте кончик розовым — получите дизайн в стиле клубничного сорбета. Хотите что-то еще нежнее, то попробуйте оттенок ванильного крема или даже фисташки. В целом, Ice Cream Manicure — это не просто nail-дизайн, а настоящее лето на кончиках пальцев. Идеальный вариант, когда хочется выглядеть свежо, игриво, но в то же время элегантно.

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