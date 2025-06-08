Універсальний манікюр на всі випадки життя — пасуватиме до всього

Красивий манікюр. Фото: Freepik

Ідеальне довершення образу — це манікюр. Хочеться, аби він був не тільки стильним, а й універсальним. У 2025 році модниці обирають один варіант, який дійсно підійде під будь-що. Він підкорює своєю практичністю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Якщо ви прагнете зробити манікюр, який пасуватиме під усе, придивіться до нюду. Відтінки можуть бути абсолютно різними — рожевий, персиковий, молочний чи бежевий. Будь-який з них, попри свою простоту, заворожує ніжністю й елегантністю.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Нюд — це не тільки про однотонний манікюр. Його можна вдало доповнити дизайном. Зокрема, спробуйте зробити нюдовий манікюр з градієнтом. Це буде мати стильний вигляд та додасть ніжності.

Нюдовий манікюр з градієнтом. Фото з Instagram

Цього літа популярними будуть ніжно-рожевий, блідо-бузковий відтінок, а також кольори топленого молока та кави. В тренді цього сезону буде мигдалеподібна або овальна форма. Такий манікюр не тільки буде мати елегантний вигляд, а й візуально зробить руки витонченішими.

Ніжний нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Цього сезону у тренді натуральність. Індустрія моди втомилася від великої кількості прикрас та дизайнів, тож мінімалізм в манікюрі буде ідеальним рішенням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка форма нігтів буде модною цього літа. Вона пасуватиме усім.

Також ми розповідали про те, який манікюр притягує удачу. Всі успішні жінки його роблять.