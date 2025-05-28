Літній манікюр 2025 — все про модні пастельні нігті

Ніжний манікюр на літо, який має стильний і дорогий вигляд
Цього літа модний манікюр має такий вигляд, ніби його можна з’їсти ложкою. Рожеве, кокосове, мигдальне молоко, лавандовий мус чи полуничний шейк — ні, це не новинки з меню кав’ярні, а головні відтінки для нігтів, які просто зводять з розуму.
Про них написало видання Vogue.
Найбільш трендові відтінки нігтів на літо
Найбільший хіт м’який, ніби напівпрозорий молочний манікюр. Він не кричить, а натомість додає образу витонченості, а рукам чистоти й доглянутості. І що найприємніше — зробити його дуже просто, навіть звичайною базою для френча.
Rose milk
Трохи ніжності, трохи елегантності — саме такий відтінок обирає Дейзі Едгар-Джонс. Манікюр має дуже природний вигляд, але водночас пасує до будь-якого вбрання — від мінімалізму до романтики.
Strawberry milk
Уявіть полуничний десерт, перетворений на лак для нігтів. Саме такий має вигляд цей ніжний рожево-кремовий відтінок. Зендея вже його носить і це, здається, любов.
Лавандовий
Для тих, хто любить щось особливе, але не кричуще. У пастельному варіанті він має м’який, але стильний вигляд. Селена Гомес носить такий манікюр із довгими нігтями, що має супер вишуканий вигляд.
Кокосове молоко
Найніжніший варіант з усіх. Якщо хочеться мати акуратний й натуральний колір, але з родзинкою, цей варіант саме те. До речі, можна додати трохи блиску або квітковий малюнок і от уже нова історія на нігтях.
Almond milk
Теплий нюд, який ніби створений для щоденного життя. Він стриманий, але не нудний. Ідеально підходить як для роботи, так і для побачення.
Цей сезон точно пройде під знаком молока, але тільки найстильнішого.
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