Летний маникюр 2025 — все о модных пастельных ногтях

Стильный маникюр. Фото: Freepik

Этим летом модный маникюр выглядит так, будто его можно съесть ложкой. Розовое, кокосовое, миндальное молоко, лавандовый мусс или клубничный шейк — нет, это не новинки из меню кафе, а главные оттенки для ногтей, которые просто сводят с ума.

О них написало издание Vogue.

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Самый большой хит мягкий, будто полупрозрачный молочный маникюр. Он не кричит, а вместо этого добавляет образу утонченности, а рукам чистоты и ухоженности. И что самое приятное — сделать его очень просто, даже обычной базой для френча.

Rose milk

Немного нежности, немного элегантности — именно такой оттенок выбирает Дейзи Эдгар-Джонс. Маникюр выглядит очень естественно, но при этом подходит к любому наряду — от минимализма до романтики.

Rose milk. Фото из Instagram

Strawberry milk

Представьте клубничный десерт, превращенный в лак для ногтей. Именно так выглядит этот нежный розово-кремовый оттенок. Зендея уже его носит и это, кажется, любовь.

Зендея. Фото из Instagram

Лавандовый

Для тех, кто любит что-то особенное, но не кричащее. В пастельном варианте он выглядит мягко, но стильно. Селена Гомес носит такой маникюр с длинными ногтями, что выглядит супер изысканно.

Лавандовые ногти. Фото из Instagram

Кокосовое молоко

Самый нежный вариант из всех. Если хочется иметь аккуратный и натуральный цвет, но с изюминкой, этот вариант самое то. Кстати, можно добавить немного блеска или цветочный рисунок и вот уже новая история на ногтях.

Стильный маникюр. Фото из Instagram

Almond milk

Теплый нюд, который будто создан для ежедневной жизни. Он сдержанный, но не скучный. Идеально подходит как для работы, так и для свидания.

Лесли Бибб. Фото из Instagram

Этот сезон точно пройдет под знаком молока, но только самого стильного.

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