Летний маникюр 2025 — все о модных пастельных ногтях

Нежный маникюр на лето, который смотрится стильно и дорого
Этим летом модный маникюр выглядит так, будто его можно съесть ложкой. Розовое, кокосовое, миндальное молоко, лавандовый мусс или клубничный шейк — нет, это не новинки из меню кафе, а главные оттенки для ногтей, которые просто сводят с ума.
О них написало издание Vogue.
Самые трендовые оттенки ногтей на лето
Самый большой хит мягкий, будто полупрозрачный молочный маникюр. Он не кричит, а вместо этого добавляет образу утонченности, а рукам чистоты и ухоженности. И что самое приятное — сделать его очень просто, даже обычной базой для френча.
Rose milk
Немного нежности, немного элегантности — именно такой оттенок выбирает Дейзи Эдгар-Джонс. Маникюр выглядит очень естественно, но при этом подходит к любому наряду — от минимализма до романтики.
Strawberry milk
Представьте клубничный десерт, превращенный в лак для ногтей. Именно так выглядит этот нежный розово-кремовый оттенок. Зендея уже его носит и это, кажется, любовь.
Лавандовый
Для тех, кто любит что-то особенное, но не кричащее. В пастельном варианте он выглядит мягко, но стильно. Селена Гомес носит такой маникюр с длинными ногтями, что выглядит супер изысканно.
Кокосовое молоко
Самый нежный вариант из всех. Если хочется иметь аккуратный и натуральный цвет, но с изюминкой, этот вариант самое то. Кстати, можно добавить немного блеска или цветочный рисунок и вот уже новая история на ногтях.
Almond milk
Теплый нюд, который будто создан для ежедневной жизни. Он сдержанный, но не скучный. Идеально подходит как для работы, так и для свидания.
Этот сезон точно пройдет под знаком молока, но только самого стильного.
Ранее мы писали о том, что модницы начали присматриваться к маникюру с цветами.
Также мы сообщали, что маникюр с принтом длительное время держится в трендах.
Читайте Новини.LIVE!