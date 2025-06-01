Манікюр на удачу — які кольори притягнуть до вас успіх

Красивий манікюр. Фото: Freepik

Колір манікюру не тільки може підкреслити вашу особистість чи стиль. Він також здатний притягнути в життя успіх й везіння. Багаті та успішні жінки часто роблять саме такі дизайни, адже знають, що це притягує удачу.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який манікюр приваблює удачу

Червоний колір

Такий манікюр не просто завжди у тренді. Він може надати вам додаткової впевненості у собі, відтак, успіх вам буде гарантований. Крім того, червоний колір вважається символом щастя в багатьох культурах.

Нейтральні відтінки

Пастельні та нейтральні відтінки, наприклад, бежевий, світло-рожевий чи світло-сірий, можуть сприяти удачі в професійній сфері. Вони ідеально підходять для повсякденного носіння й доповнять будь-який образ. Саме такі відтінки обирають багаті жінки.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Зелений та синій

Ці кольори асоціюються з ростом й розвитком. Вони допоможуть вдало почати будь-яку справу та додадуть мотивації досягати фінансових цілей. Такий дизайн варто носити й тим, хто хоче досягнути щастя в кар'єрі.

Золото та срібло

Золоті та срібні кольори притягнуть до вас багатство та розкіш. Вони також символізують щастя й процвітання. Золотистий та срібний манікюр може привернути фінансовий успіх до вас.

Золотий манікюр. Фото з Instagram

Фіолетовий

Манікюр в такому кольорі може символізувати вашу творчу природу. Він точно принесе вам удачу в галузі мистецтва та креативних проєктах. Такий дизайн допоможе вам виділитися серед інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який тренд манікюру підкорив соцмережі. Такий дизайн хочуть усі.

Також ми розповідали про те, чи дійсно манікюр може зіпсувати нігті та нашкодити їм. Є кілька міфів стосовно цього.