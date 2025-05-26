Тренд на різні нігті підкорює Instagram — спробуйте цей манікюр

Яскравий манікюр. Фото: Freepik

Як зробити свій манікюр таким, щоб на нього задивлялися всі? Є один крутий лайфхак — техніка mix and match. Це коли кожен ніготь ніби живе своїм життям, має свій малюнок чи колір, але разом вони складають ідеальну картину. Як пазл, де все на своїх місцях.

Новини.LIVE розповість про нюанси трендового манікюру.

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В першу чергу, тут головне — не перестаратися: обирайте кольори, які дружать між собою, і тримайтеся однієї теми. Наприклад, якщо вже пішли в абстракцію — не кидайте в неї сердечка чи сніжинки. Все має бути в одному настрої.

Цікавий манікюр. Фото з Instagram

Можна погратися з текстурами — матовий плюс глянець, блискітки поруч із пастельними відтінками. І ось уже ваші нігті — справжній арт-об'єкт, який хочеться розглядати.

Гарні нігті. Фото з Instagram

А якщо хочете іще цікавіше, спробуйте mismatched nails — це топовий тренд цієї весни. Уявіть: на одному пальчику — класичний френч, на іншому — градієнт, десь з'являється анімалістичний принт або легкий shimmer. І все це однозначно нагадує картинки з Pinterest.

Яскравий манікюр. Фото з Instagram

Не хочеться морочитися з малюнками на кожному нігтику? Не проблема. Залиште один повністю покритий улюбленим кольором без декору — це буде як ковток повітря серед усього різноманіття. Ваш манікюр заграє, стане ще стильнішим, а вам не доведеться сидіти годинами над кожною деталлю.

І найголовніше не бійтеся експериментувати. Бо саме такі дрібнички додають настрою і роблять образ по-справжньому вашим.

Раніше ми писали про те, який манікюр часто робить Меган Маркл.

Також ми повідомляли, який френч зараз модно робити.