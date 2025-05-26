Тренд на різні нігті підкорює Instagram — спробуйте цей манікюр

Яркий маникюр яркий маникюр. Фото: Freepik

Как сделать свой маникюр таким, чтобы на него засматривались все? Есть один крутой лайфхак — техника mix and match. Это когда каждый ноготь будто живет своей жизнью, имеет свой рисунок или цвет, но вместе они составляют идеальную картину. Как пазл, где все на своих местах.

Новини.LIVE расскажет о нюансах трендового маникюра.

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В первую очередь, здесь главное — не переусердствовать: выбирайте цвета, которые дружат между собой, и придерживайтесь одной темы. Например, если уж ушли в абстракцию — не бросайте в нее сердечки или снежинки. Все должно быть в одном настроении.

Интересный маникюр. Фото из Instagram

Можно поиграть с текстурами — матовый плюс глянец, блестки рядом с пастельными оттенками. И вот уже ваши ногти — настоящий арт-объект, который хочется рассматривать.

Красивые ногти. Фото из Instagram

А если хотите еще интереснее, попробуйте mismatched nails — это топовый тренд этой весны. Представьте: на одном пальчике — классический френч, на другом — градиент, где-то появляется анималистический принт или легкий shimmer. И все это однозначно напоминает картинки из Pinterest.

Яркий маникюр. Фото из Instagram

Не хочется заморачиваться с рисунками на каждом ноготке? Не проблема. Оставьте один полностью покрытый любимым цветом без декора — это будет как глоток воздуха среди всего многообразия. Ваш маникюр заиграет, станет еще стильнее, а вам не придется сидеть часами над каждой деталью.

И самое главное не бойтесь экспериментировать. Ведь именно такие мелочи добавляют настроения и делают образ по-настоящему вашим.

Ранее мы писали о том, какой маникюр часто делает Меган Маркл.

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