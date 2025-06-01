Маникюр на удачу — какие цвета притянут к вам успех

Красивый маникюр красивый маникюр. Фото: Freepik

Цвет маникюра не только может подчеркнуть вашу личность или стиль. Он также способен притянуть в жизнь успех и везение. Богатые и успешные женщины часто делают именно такие дизайны, ведь знают, что это притягивает удачу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какой маникюр привлекает удачу

Красный цвет

Такой маникюр не просто всегда в тренде. Он может придать вам дополнительную уверенность в себе, следовательно, успех вам будет гарантирован. Кроме того, красный цвет считается символом счастья во многих культурах.

Нейтральные оттенки

Пастельные и нейтральные оттенки, например, бежевый, светло-розовый или светло-серый, могут способствовать удаче в профессиональной сфере. Они идеально подходят для повседневной носки и дополнят любой образ. Именно такие оттенки выбирают богатые женщины.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Зеленый и синий

Эти цвета ассоциируются с ростом и развитием. Они помогут удачно начать любое дело и добавят мотивации достигать финансовых целей. Такой дизайн стоит носить и тем, кто хочет достичь счастья в карьере.

Золото и серебро

Золотые и серебряные цвета притянут к вам богатство и роскошь. Они также символизируют счастье и процветание. Золотистый и серебряный маникюр может привлечь финансовый успех к вам.

Золотой маникюр. Фото из Instagram

Фиолетовый

Маникюр в таком цвете может символизировать вашу творческую природу. Он точно принесет вам удачу в области искусства и креативных проектах. Такой дизайн поможет вам выделиться среди других.

Напомним, ранее мы писали о том, какой тренд маникюра покорил соцсети. Такой дизайн хотят все.

Также мы рассказывали о том, действительно ли маникюр может испортить ногти и навредить им. Есть несколько мифов относительно этого.