Як манікюр шкодить нігтям — міфи та правда підтверджена лікарями

Манікюр. Фото: Pixabay

Більшість жінок роблять манікюр самостійно або ж ходять в салони і чимала кількість з них бодай раз замислювалась про те, чи не шкодить лак для нігтів та інші процедури здоров'ю рук? В деяких випадках манікюр справді може стати шкідливим.

Про це розповіла дерматолог Кріс Адігун у статті The New York Times.

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Чи треба нігтям "дихати" без лаку для нігтів

Попри поширену думку, нігтям не потрібно "дихати" — це міф. Дерматолог Кріс Адігун із Північної Кароліни пояснює, що нігті "не мають легенів" і не потребують кисню ззовні. Проте це не означає, що лак для нігтів зовсім безпечний, особливо якщо використовувати його постійно без перерв.

Хоча сам лак не шкодить, занадто часте і тривале його носіння може впливати на зовнішній вигляд і стан нігтів. Темні або червоні кольори можуть залишати плями на поверхні.

Довготривалий контакт із лаком може також пересушувати нігті, через що виникають так звані кератинові грануляції — білі крейдяні плями. Вони не є небезпечними, проте можуть турбувати з естетичних причин.

Чи треба нігтям давати перерву від лаків

Фахівці радять періодично знімати лак і давати нігтям змогу відрости. На це може піти до шести місяців для нігтів на руках і понад рік — на ногах. Щоб уникнути пересушування та зміни кольору, перед нанесенням лаку бажано використовувати базове покриття, а між фарбуваннями регулярно зволожувати нігті та кутикулу кремами або оліями.

Манікюр. Фото: Pixabay

Як манікюр може шкодити здоров'ю нігтьової пластини

Набагато більше шкоди нігтям може завдати спосіб зняття лаку. Здирання або шкребіння покриття травмує поверхню нігтя, а ацетон висушує його. Саме тому гелевий манікюр вимагає обережності: замочування в ацетоні, можливі алергії та контакт із ультрафіолетом можуть зашкодити як нігтям, так і шкірі. Дерматологи радять робити перерву між гелевими манікюрами хоча б на тиждень-два.

Варто уважно стежити за змінами під лаком. Якщо ви помітили на нігтях темні смуги, з'явився біль, потовщення, крихкість, пожовтіння, почервоніння або відшарування нігтів, то це причина для занепокоєння. Такі симптоми можуть свідчити про серйозні проблеми: грибок, псоріаз або навіть рак шкіри. Саме тому хоча б раз на рік варто приходити на огляд до дерматолога без покриття на нігтях.

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