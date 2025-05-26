Как маникюр вредит ногтям — мифы и правда подтвержденная врачами

Маникюр. Фото: Pixabay

Большинство женщин делают маникюр самостоятельно или же ходят в салоны и немалое количество из них хотя бы раз задумывалась о том, не вредит ли лак для ногтей и другие процедуры здоровью рук? В некоторых случаях маникюр действительно может стать вредным.

Об этом рассказала дерматолог Крис Адигун в статье The New York Times.

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Нужно ли ногтям "дышать" без лака для ногтей

Несмотря на распространенное мнение, ногтям не нужно "дышать" — это миф. Дерматолог Крис Адигун из Северной Каролины объясняет, что ногти "не имеют лёгких" и не нуждаются в кислороде извне. Однако это не значит, что лак для ногтей совершенно безопасен, особенно если использовать его постоянно без перерывов.

Хотя сам лак не вредит, слишком частое и длительное его ношение может влиять на внешний вид и состояние ногтей. Темные или красные цвета могут оставлять пятна на поверхности.

Длительный контакт с лаком может также пересушивать ногти, из-за чего возникают так называемые кератиновые грануляции — белые меловые пятна. Они не опасны, однако могут беспокоить по эстетическим причинам.

Нужно ли ногтям давать перерыв от лаков

Специалисты советуют периодически снимать лак, и давать ногтям возможность отрасти. На это может уйти до шести месяцев для ногтей на руках и больше года — на ногах. Чтобы избежать пересушивания и изменения цвета, перед нанесением лака желательно использовать базовое покрытие, а между окрашиваниями регулярно увлажнять ногти и кутикулу кремами или маслами.

Маникюр. Фото: Pixabay

Как маникюр может вредить здоровью ногтевой пластины

Гораздо больше вреда ногтям может нанести способ снятия лака. Сдирание или скрежет покрытия травмирует поверхность ногтя, а ацетон высушивает его. Именно поэтому гелевый маникюр требует осторожности: замачивание в ацетоне, возможные аллергии и контакт с ультрафиолетом могут навредить как ногтям, так и коже. Дерматологи советуют делать перерыв между гелевыми маникюрами хотя бы на неделю-две.

Стоит внимательно следить за изменениями под лаком. Если вы заметили на ногтях темные полосы, появилась боль, утолщение, хрупкость, пожелтение, покраснение или отслоение ногтей, то это причина для беспокойства. Такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных проблемах: грибок, псориаз или даже рак кожи. Именно поэтому хотя бы раз в год стоит приходить на осмотр к дерматологу без покрытия на ногтях.

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