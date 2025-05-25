Активоване вугілля — міфи про похмілля, схуднення та безпеку застосування

Ефективність активованого вугілля — три поширених міфи
Активоване вугілля широко поширене серед людей. Деякі з них вважають, що воно допомагає позбавитися від похмілля, схуднути або зупинити певний біль. Однак ця пігулка не є такою універсальною.
Про це повідомила лікар-ендокринолог та дієтолог Катерина Толстікова в Instagram.
Допомога від похмілля
Багато хто вважає, що цей сорбент здатен виводити алкоголь з організму та нейтралізувати токсини, запобігаючи їхньому всмоктуванню.
"Ну насправді, якщо ви будете лише сорбент прям запивати алкоголем і поки він буде знаходитись в шлунку, то це умовно буде працювати", — пояснила Толстікова.
Однак активоване вугілля діє саме з розчиненим токсином. Згодом він потрапляє в кров та швидко всмоктується, внаслідок чого не може приєднувати молекули до себе.
За словами лікаря, використовувати активоване вугілля можна при харчовій токсикоінфекції.
"Якщо там є якийсь токсин у вигляді бактерій, то він лишається в шлунку, бо в шлунку довго лишається їжа або в кишківнику і повільно всмоктується в кров. І таким чином ви дійсно можете собі допомогти", — сказала вона.
Однак сьогодні існують ефективніші сорбенти, зокрема кремнієві, які перевершують активоване вугілля.
Допомога в схудненні
Толстікова наголосила, що активоване вугілля не зменшує апетит та не спалює жир, оскільки його основна функція — виведення токсинів та хімічних речовин при отруєннях.
Міф виник через те, що очищення організму часто асоціюють зі схудненням.
Безпечність вживання
Тривалий та необґрунтований прийом сорбенту може завадити засвоєнню корисних речовин і вітамінів. Крім того, існує загроза закрепів та розладів травлення.
Нагадаємо, назальні спреї добре допомагають при нежиті та закладеності носа, але надмірне їх використання може призвести до ускладнень.
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