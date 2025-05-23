Крутиться голова — основні причини запаморочення та коли звертатися до лікаря

Запаморока в жінки. Фото: Pexels

Запаморочення є не лише неприємним, а й тривожним симптомом, який може бути сигналом серйозних порушень у роботі організму. Іноді воно виникає навіть у здорових людей, наприклад, через втому, спеку або різкий рух. Але повторювані або тривалі епізоди потребують медичної допомоги і їх не можна ігнорувати.

За даними американських клінік Cleveland Clinic та Mayo Clinic, запаморочення може бути спричинене низкою хвороб, які потребують обстеження та лікування.

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Основні медичні причини запаморочення

Однією з найпоширеніших причин є захворювання внутрішнього вуха, яке відповідає за відчуття рівноваги. Ідеться про такі діагнози, як лабіринтит, вестибулярний неврит чи інфекції. Також запаморочення може бути викликане анемією — зниженням рівня еритроцитів у крові.

Інша можлива причина — акустична неврома, яка є доброякісною пухлиною, що може тиснути на нерв, відповідальний за слух та баланс.

До списку також входять серцево-судинні захворювання, серед яких — аритмії та гіпотонія. При цих станах кровопостачання мозку порушується, що й викликає відчуття нестійкості.

Ще одна можлива причина — струс мозку. Запаморочення часто супроводжує черепно-мозкову травму, навіть якщо симптоми не виявляються одразу.

У деяких випадках запаморочення може виникати через мігрені, розсіяного склерозу чи хвороби Паркінсона, а також інші неврологічні захворювання.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

В яких випадках запаморочення може виникати не через хворобу

Запаморочення може виникати не лише через медичні причини, а й як реакція організму на зовнішні або фізіологічні фактори. Наприклад, сильний стрес або тривога провокують гормональні зміни, які можуть впливати на роботу нервової системи, викликаючи відчуття запаморочення.

Вдихання чадного газу також здатне викликати запаморочення разом із головним болем і навіть втратою свідомості.

Коли організм зневоднений, особливо влітку або після фізичного навантаження, в тілі зменшується об’єм циркулюючої крові, що погіршує постачання кисню до мозку й провокує запаморочення. Такі самі відчуття можуть виникнути і при гіпоглікемії, коли рівень цукру в крові раптово знижується, викликаючи слабкість, тремтіння і пітливість.

Окрему роль відіграють ліки, зокрема препарати для зниження тиску, які мають побічну дію у вигляді запаморочення.

Вестибулярні порушення також можуть проявлятися у вигляді запаморочення. Це так звана "морська хвороба", що виникає при подразненні вестибулярного апарату, як і постуральне запаморочення, яке з’являється у переповнених або рухомих просторах, наприклад, маршрутки, ліфт, тощо.

Інколи в людей може виникати доброякісне позиційне головокружіння (ДППГ) при різкому повороті голови, і є досить поширеним.

В яких випадках треба звертатися до лікаря

У будь-якому разі повторюване запаморочення без зрозумілої причини потребує консультації лікаря. Якщо ж до нього додаються сильний головний біль, труднощі з диханням, втрата чутливості або руху, судоми, двоїння в очах або блювання, необхідно негайно звертатися по медичну допомогу — ці симптоми можуть свідчити про серйозне порушення в організмі.

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