Кружится голова — основные причины головокружения и когда обращаться к врачу

Головокружение у женщины. Фото: Pexels

Головокружение является не только неприятным, но и тревожным симптомом, который может быть сигналом серьезных нарушений в работе организма. Иногда оно возникает даже у здоровых людей, например, из-за усталости, жары или резкого движения. Но повторяющиеся или длительные эпизоды требуют медицинской помощи и их нельзя игнорировать.

По данным американских клиник Cleveland Clinic и Mayo Clinic, головокружение может быть вызвано рядом болезней, требующих обследования и лечения.

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Основные медицинские причины головокружения

Одной из самых распространенных причин является заболевание внутреннего уха, которое отвечает за чувство равновесия. Речь идет о таких диагнозах, как лабиринтит, вестибулярный неврит или инфекции. Также головокружение может быть вызвано анемией — снижением уровня эритроцитов в крови.

Другая возможная причина — акустическая неврома, которая является доброкачественной опухолью, которая может давить на нерв, ответственный за слух и баланс.

В список также входят сердечно-сосудистые заболевания, среди которых — аритмии и гипотония. При этих состояниях кровоснабжение мозга нарушается, что и вызывает ощущение неустойчивости.

Еще одна возможная причина — сотрясение мозга. Головокружение часто сопровождает черепно-мозговую травму, даже если симптомы не проявляются сразу.

В некоторых случаях головокружение может возникать из-за мигрени, рассеянного склероза либо болезни Паркинсона, а также других неврологических заболеваний.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В каких случаях головокружение может возникать не из-за болезни

Головокружение может возникать не только по медицинским причинам, но и как реакция организма на внешние или физиологические факторы. Например, сильный стресс или тревога провоцируют гормональные изменения, которые могут влиять на работу нервной системы, вызывая ощущение головокружения.

Вдыхание угарного газа также способно вызвать головокружение вместе с головной болью и даже потерей сознания.

Когда организм обезвожен, особенно летом или после физической нагрузки, в теле уменьшается объем циркулирующей крови, что ухудшает снабжение мозга кислородом и провоцирует головокружение. Такие же ощущения могут возникнуть и при гипогликемии, когда уровень сахара в крови внезапно снижается, вызывая слабость, дрожь и потливость.

Отдельную роль играют лекарства, в частности препараты для снижения давления, которые имеют побочное действие в виде головокружения.

Вестибулярные нарушения также могут проявляться в виде головокружения. Это так называемая "морская болезнь", возникающая при раздражении вестибулярного аппарата, как и постуральное головокружение, которое появляется в переполненных или движущихся пространствах, например, маршрутки, лифт и тому подобное.

Иногда у людей может возникать доброкачественное позиционное головокружение (ДППГ) при резком повороте головы, и является достаточно распространенным.

В каких случаях надо обращаться к врачу

В любом случае повторяющееся головокружение без понятной причины требует консультации врача. Если же к нему добавляются сильная головная боль, трудности с дыханием, потеря чувствительности или движения, судороги, двоение в глазах или рвота, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью — эти симптомы могут свидетельствовать о серьезном нарушении в организме.

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