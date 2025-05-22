Що лікарі не радять робити під час болю в спині

Жінка тримається за спину через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Лікарка Маргарита Прохорова пояснила, що не рекомендовано робити під час болю у спині. Також невропатологиня роз'яснила, чим загрожує неконтрольований спорт за болю в спині.

Про це Маргарита Прохорова розповіла в ефірі "Київ 24".

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Лікарка також розповіла, як за характером болю розпізнати м’язовий спазм або защемлення нерва, а також — чому спорт не завжди є безпечним методом лікування болю в спині.

Як пояснила фахівчиня, біль у разі спазму зазвичай має тупий, терпкий характер і посилюється під час рухів. Такий стан здебільшого супроводжується скутістю і зниженням амплітуди руху. Натомість защемлення нервів дає гострий біль, який може віддавати в руку чи ногу.

"За характером болю вже можна приблизно зрозуміти, з чим маємо справу і до якого лікаря звертатися", — зазначила лікарка.

А також додала, що фізичні навантаження можуть як допомагати, так і шкодити. Зокрема, деякі люди мають безсимптомні грижі й не знають про них. У таких випадках заняття спортом можуть призвести до загострення болю.

"Замість лікування ми отримуємо зворотний ефект. Я б не радила ставити спорт у центр лікування. Це — частина реабілітації, але не панацея", — зауважила лікарка.

Крім того, вона порекомендувала уникати скручувань, перенавантажень спини та вправ на гіперекстензію без професійного контролю. Лікар також пояснила, що при болю після травми слід звертатися до травматолога, а при болю після підіймання ваги — до невролога.

Щодо сколіозу, то спеціалістка зазначила, що його ступінь можна визначити лише за рентгеном. Водночас викривлення хребта може спричинити симптоми, непов’язані безпосередньо зі спиною — кашель, задишку або біль у правому підребер’ї через тиск на внутрішні органи.

"За сколіозу одна група м’язів часто у спазмі, інша — розтягнута. Тут важливо правильно підібрати тактику лікування", — пояснила фахівчиня.

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