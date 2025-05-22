Что врачи не советуют делать во время боли в спине

Женщина держится за спину из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

Врач Маргарита Прохорова объяснила, что не рекомендуется делать во время боли в спине. Также невропатолог разъяснила, чем грозит неконтролируемый спорт при боли в спине.

Об этом Маргарита Прохорова рассказала в эфире "Київ 24".

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Врач объяснила, что не стоит делать во время боли в спине

Врач также рассказала, как по характеру боли распознать мышечный спазм или защемление нерва, а также — почему спорт не всегда является безопасным методом лечения боли в спине.

Как объяснила специалист, боль при спазме обычно имеет тупой, терпкий характер и усиливается во время движений. Такое состояние в основном сопровождается скованностью и снижением амплитуды движения. Зато защемление нервов дает острую боль, которая может отдавать в руку или ногу.

"По характеру боли уже можно примерно понять, с чем имеем дело и к какому врачу обращаться", — отметила врач.

А также добавила, что физические нагрузки могут как помогать, так и вредить. В частности, некоторые люди имеют бессимптомные грыжи и не знают о них. В таких случаях занятия спортом могут привести к обострению боли.

"Вместо лечения мы получаем обратный эффект. Я бы не советовала ставить спорт в центр лечения. Это — часть реабилитации, но не панацея", — отметила врач.

Кроме того, она порекомендовала избегать скручиваний, перегрузок спины и упражнений на гиперэкстензию без профессионального контроля. Врач также объяснила, что при боли после травмы следует обращаться к травматологу, а при боли после подъема веса — к неврологу.

Относительно сколиоза, то специалистка отметила, что его степень можно определить только по рентгену. В то же время искривление позвоночника может вызвать симптомы, не связанные непосредственно со спиной — кашель, одышку или боль в правом подреберье из-за давления на внутренние органы.

"При сколиозе одна группа мышц часто в спазме, другая — растянута. Здесь важно правильно подобрать тактику лечения", — объяснила специалист.

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