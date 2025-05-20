Посмертне донорство врятувало чотири життя — МОЗ

Лікарі та пацієнт, якому врятували життя завдяки посмертному донорству. Фото: МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як згода однієї родини на посмертне донорство врятувала чотири життя. Усі четверо пацієнтів вже вдома, проходять реабілітацію і відновлюються після складних операцій.

Про це інформує пресслужба МОЗ у вівторок, 20 травня.

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Посмертне донорство врятувало 36-річного Віталія. Одного дня він повертався з роботи й на пішохідному переході його збила автівка. Важкий перелом, тривале лікування, остеомієліт — лікарі мали ампутувати йому ногу.

Але на цьому випробування чоловіка не завершилися. Адже згодом у нього діагностували дилатаційну кардіоміопатію — стан, коли серце втрачає здатність ефективно перекачувати кров. Таке захворювання позбавляло Віталія шансу на протезування і ставило під загрозу життя. Єдиним шансом для нього залишалася трансплантація серця.

Наприкінці квітня у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги у 43-річного чоловіка діагностували смерть мозку. Родина померлого дала згоду на посмертне донорство. Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила, що саме це серце може врятувати життя Віталія.

Уже наступного дня у Вінницькій обласній клінічній лікарні імені М. І. Пирогова провели трансплантацію серця.

Лікар та пацієнт, якому врятували життя завдяки посмертному донорству. Фото: МОЗ

Однак варто зауважити, що рішення родини донора врятувало не лише Віталія. Ще троє людей, які перебували у критичному стані, отримали шанс жити:

У Першому медичному об’єднанні Львова 52-річній Мар’яні пересадили нирку.

У Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова другу нирку отримала 43-річна Наталія.

Там же пересадили печінку 44-річній Олесі.

Усі четверо пацієнтів вже вдома, проходять реабілітацію і відновлюються після складних операцій.

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