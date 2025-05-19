У Солом'янському районі триває безплатне тестування на гепатит А

Тестування на гепатит. Ілюстративне фото: dpa

У Солом'янському районі Києва зафіксували спалах захворюваності на гепатит А. Наразі триває безплатне тестування на наявність хвороби.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

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Спалах гепатиту А у Києві

Сьогодні у мікрорайоні "Відрадний" у Солом'янському районі проводиться обстеження місцевих мешканців на гепатит А. Відомо, що саме там зафіксували спалах захворювання.

Заступниця гендиректора державної установи Київський міський ЦКПХ Наталія Гунченко розповіла, що від початку доби було протестовано 80 людей. В однієї з них виявили підвищений імуноглобулін g — це свідчить про те, що людина колись перехворіла на гепатит та має антитіла.

За її словами, результат тестування можна отримати вже через 15 хвилин. Спочатку треба написати згоду на проходження, потім здати кров і тоді чекати на письмовий результат.

Якщо є ознаки гепатиту, то в людини за її згоди відбирають венозну кров та тестують в лабораторії додатково або вона йде на подальше тестування, аби поставити діагноз: чи це хронічне захворювання, чи дійсно гепатит А.

"На минулому тижні 457 людей обстежено, у 13 з них виявлено ознаки гепатиту, вони тестувалися далі, в деяких підтвердили", — сказала Гунченко.

Вона додала, що безплатне дослідження буде проводитися ще 22 травня.

Симптоми

Класичні симптоми гепатиту, такі як потемніння сечі, освітлення калу, висока температура, біль, блювання — зустрічаються не часто. За словами Гунченко, більшість випадків не мають симптомів, але починаються як респіраторне захворювання — нежить, чхання, кашель.

"Наша задача на таких тестуваннях виявити таких людей, які хворі і навіть про це не знають. Вони є джерелом інфекції для інших джерел, а наша задача — не допустити розповсюдження", — додала вона.

Профілактика

Аби уникнути захворювання на гепатит А варто вживати лише чисту воду, регулярно мити руки, а продукти тваринного походження перед вживанням кип'ятити.

Наразі у Києві проводили дослідження як питної води, так і центрального водопостачання, але поки збудника не виявили.

Нагадаємо, днями у Києві зросла кількість хворих на гепатит А до 40 людей.

Також в ефірі День.LIVE інфекціоніст Максим Краснов назвав найнебезпечніший період гепатиту А.