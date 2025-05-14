У Києві зросла кількість хворих на гепатит А — яка ситуація

Лікар та пацієнтка. Ілюстративне фото: Freepik

У Києві зафіксували спалах гепатиту A. Відтак наразі у столиці гепатит A діагностували вже у 40 людей.

Про це повідомив Генеральний директор Центру громадського здоровʼя, доктор медичних наук Михайло Росада.

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Спалах гепатиту A — яка наразі ситуація

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано локальний спалах вірусного гепатиту А. Фахівці вживають усіх необхідних заходів для локалізації спалаху.

Генеральний директор Центру громадського здоровʼя Михайло Росада зазначив, що серед хворих — і дорослі, і діти. Частина з них у лікарнях.

За його словами, спалахи гепатиту A виникають за певних обставин — порушення водопостачання, певні харчові продукти. Він також пояснив, що інкубаційний період гепатиту A складає до 35 днів.



У Центрі громадського здоров'я нагадали, що у Соломʼянському районі, де зафіксований спалах хвороби, працює мобільний пункт, де можна зробити швидкий тест на гепатит A.

"На сьогодні у нас дійсно є трохи більше ніж 40 осіб, які захворіли на гепатит A. Це дорослі та діти. Частина з них госпіталізовані, частина з них — знаходяться під наглядом", — поінформував Михайло Росада.

Раніше інфекціоніст Максим Краснов прокоментував ситуацію зі спалахом гепатиту та назвав найнебезпечніший період.

Раніше ми інформували, що у Києві зафіксували спалах гепатиту A.