Гепатит A — що це таке та як вберегтись від хвороби

Гепатит А. Ілюстративне фото: Unsplash

Останнім часом у Києві зафіксували спалахи гепатиту A. Часто хвороба вражає дітей та людей з ослабленим імунітетом і зазвичай передається через брудні руки.

Новини.LIVE розповість, як розпізнати гепатит A та зберегти здоров'я.

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Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусне захворювання печінки. Крім того, хвороба може спричинити ураження нирок, підшлункової залози та навіть призвести від стресу. Це захворювання також називають хворобою Боткіна або ж "хворобою брудних рук".

Як і багато інших хвороб, ця може протікати як в легкій, так і у важкій формі. Однак плюси в тому, що не переходить у хронічну стадію. Якщо людина перехворіла, то формується довічний імунітет.

Як передається гепатит A

Вірус гепатиту A передається:

внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

через недотримання особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.

Симптоми захворювання

Зазвичай інкубаційний період гепатиту A триває від 14 до 28 днів. Найчастіше про захворювання свідчать такі симптоми:

підвищена температура;

слабкість і втома;

нудота, блювота;

болі у животі;

потемніння сечі;

пожовтіння шкіри та очей.

Як вберегтися від гепатиту A

Інфікування гепатитом A можна легко запобігти, якщо дотримуватись кілька простих порад:

дотримуватися особистої гігієни: варто мити руки з милом і в теплій воді щонайменше 20 секунд перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;

вживати кип'ячену воду;

споживати чисті овочі та фрукти;

вакцинуватися.

Зазначається, що придбати вакцину можна в аптеці. Зробити щеплення рекомендують тим людям, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі зафіксували небезпечний вірус. Наразі проти нього немає вакцини.

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