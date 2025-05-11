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Головна Медцентр В Києві спалахнув гепатит A — як розпізнати хворобу

В Києві спалахнув гепатит A — як розпізнати хворобу

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Дата публікації: 11 травня 2025 16:58
Гепатит A — що це таке та як вберегтись від хвороби
Гепатит А. Ілюстративне фото: Unsplash

Останнім часом у Києві зафіксували спалахи гепатиту A. Часто хвороба вражає дітей та людей з ослабленим імунітетом і зазвичай передається через брудні руки.

Новини.LIVE розповість, як розпізнати гепатит A та зберегти здоров'я. 

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Що таке гепатит A

Гепатит A — це вірусне захворювання печінки. Крім того, хвороба може спричинити ураження нирок, підшлункової залози та навіть призвести від стресу. Це захворювання також називають хворобою Боткіна або ж "хворобою брудних рук".

Як і багато інших хвороб, ця може протікати як в легкій, так і у важкій формі. Однак плюси в тому, що не переходить у хронічну стадію. Якщо людина перехворіла, то формується довічний імунітет.

Як передається гепатит A

Вірус гепатиту A передається:

  • внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей; 
  • через недотримання особистої гігієни;
  • у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
  • також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків. 

Симптоми захворювання

Зазвичай інкубаційний період гепатиту A триває від 14 до 28 днів. Найчастіше про захворювання свідчать такі симптоми:

  • підвищена температура;
  • слабкість і втома;
  • нудота, блювота;
  • болі у животі;
  • потемніння сечі;
  • пожовтіння шкіри та очей. 

Як вберегтися від гепатиту A

Інфікування гепатитом A можна легко запобігти, якщо дотримуватись кілька простих порад:

  • дотримуватися особистої гігієни: варто мити руки з милом і в теплій воді щонайменше 20 секунд перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;
  • вживати кип'ячену воду;
  • споживати чисті овочі та фрукти;
  • вакцинуватися. 

Зазначається, що придбати вакцину можна в аптеці. Зробити щеплення рекомендують тим людям, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі зафіксували небезпечний вірус. Наразі проти нього немає вакцини. 

Також ми повідомляли, які звички скорочують життя. Від них варто відмовитись назавжди. 

Київ здоров'я хвороба лікарі гепатит
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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