Гепатит A — що це таке та як вберегтись від хвороби

В Києві спалахнув гепатит A — як розпізнати хворобу
Останнім часом у Києві зафіксували спалахи гепатиту A. Часто хвороба вражає дітей та людей з ослабленим імунітетом і зазвичай передається через брудні руки.
Новини.LIVE розповість, як розпізнати гепатит A та зберегти здоров'я.
Що таке гепатит A
Гепатит A — це вірусне захворювання печінки. Крім того, хвороба може спричинити ураження нирок, підшлункової залози та навіть призвести від стресу. Це захворювання також називають хворобою Боткіна або ж "хворобою брудних рук".
Як і багато інших хвороб, ця може протікати як в легкій, так і у важкій формі. Однак плюси в тому, що не переходить у хронічну стадію. Якщо людина перехворіла, то формується довічний імунітет.
Як передається гепатит A
Вірус гепатиту A передається:
- внаслідок вживання забруднених харчів або води, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
- через недотримання особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- також причиною інфікування можуть стати деякі види сексуальних стосунків.
Симптоми захворювання
Зазвичай інкубаційний період гепатиту A триває від 14 до 28 днів. Найчастіше про захворювання свідчать такі симптоми:
- підвищена температура;
- слабкість і втома;
- нудота, блювота;
- болі у животі;
- потемніння сечі;
- пожовтіння шкіри та очей.
Як вберегтися від гепатиту A
Інфікування гепатитом A можна легко запобігти, якщо дотримуватись кілька простих порад:
- дотримуватися особистої гігієни: варто мити руки з милом і в теплій воді щонайменше 20 секунд перед вживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету;
- вживати кип'ячену воду;
- споживати чисті овочі та фрукти;
- вакцинуватися.
Зазначається, що придбати вакцину можна в аптеці. Зробити щеплення рекомендують тим людям, які працюють у закладах громадського харчування, на підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.
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