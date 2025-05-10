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В Європі зафіксували небезпечний вірус — які симптоми

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Дата публікації: 10 травня 2025 18:02
В Європі зафіксували перший випадок вірусу Оропуш — що про нього відомо
Пацієнтка в лікарні. Фото ілюстративне: Pexels

В Європі вперше виявили небезпечний вірус Оропуш, від якого наразі немає вакцини. Раніше він був відомий в Південній Америці.

Про це повідомляє Strona Zdrowia.

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Як зафіксували перший випадок в Європі

Інфікування виявили у мандрівника, який перебував в Італії. Нові дослідження свідчать, що вірус може становити серйознішу загрозу, ніж вважалося раніше.

Оропуш (OROV) поширений у тропічних районах Центральної та Південної Америки, а також у регіоні Карибів. Основними переносниками інфекції є мошки роду Culicoides, але передача можлива також через окремі види комарів, зокрема Culex і Aedes.

Симптоми Оропуш

Симптоми захворювання: 

  • раптове підвищення високої температури;
  • головний біль;
  • біль у мʼязах та суглобах;
  • нудота;
  • світлобоязнь.

Вони зазвичай минають самостійно за декілька днів. Утім, у ряді випадків інфекція може спричиняти серйозні неврологічні ускладнення, зокрема менінгіт або енцефаліт.

Хоча раніше вірус Оропуш вважали малонебезпечним і таким, що рідко призводить до летальних наслідків, нові дані з Перу, де останніми роками спостерігається різке зростання захворюваності, свідчать про інше.

За спостереженнями медиків, смертність серед госпіталізованих пацієнтів із неврологічними проявами інфекції може сягати 18%.

Лікування вірусу

Наразі у світі немає специфічного противірусного лікування гарячки Оропуш. Станом на сьогодні застосовується виключно симптоматичне лікування, яке спрямоване на полегшення перебігу хвороби.

Ефективних противірусних препаратів проти Оропушу не існує, як і вакцини.

Ризик поширення

Випадок інфікування в Італії був підтверджений Європейським центром із профілактики та контролю захворювань, а також Інститутом Роберта Коха в Німеччині. 

Санітарні органи підкреслюють, що наразі ризик поширення вірусу в Європі залишається низьким, адже йдеться про поодинокий завезений випадок із регіону, де вірус є ендемічним.

Нагадаємо, Новини.LIVE пояснили, які хвороби звільняють від мобілізації повністю або дозволяють проходити службу лише в тилу.

Раніше на Львівщині дитині встановили чотири діагнози одночасно. Лікарі провели два оперативних втручання.

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Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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