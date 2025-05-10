В Європі зафіксували перший випадок вірусу Оропуш — що про нього відомо

В Європі зафіксували небезпечний вірус — які симптоми
В Європі вперше виявили небезпечний вірус Оропуш, від якого наразі немає вакцини. Раніше він був відомий в Південній Америці.
Про це повідомляє Strona Zdrowia.
Як зафіксували перший випадок в Європі
Інфікування виявили у мандрівника, який перебував в Італії. Нові дослідження свідчать, що вірус може становити серйознішу загрозу, ніж вважалося раніше.
Оропуш (OROV) поширений у тропічних районах Центральної та Південної Америки, а також у регіоні Карибів. Основними переносниками інфекції є мошки роду Culicoides, але передача можлива також через окремі види комарів, зокрема Culex і Aedes.
Симптоми Оропуш
Симптоми захворювання:
- раптове підвищення високої температури;
- головний біль;
- біль у мʼязах та суглобах;
- нудота;
- світлобоязнь.
Вони зазвичай минають самостійно за декілька днів. Утім, у ряді випадків інфекція може спричиняти серйозні неврологічні ускладнення, зокрема менінгіт або енцефаліт.
Хоча раніше вірус Оропуш вважали малонебезпечним і таким, що рідко призводить до летальних наслідків, нові дані з Перу, де останніми роками спостерігається різке зростання захворюваності, свідчать про інше.
За спостереженнями медиків, смертність серед госпіталізованих пацієнтів із неврологічними проявами інфекції може сягати 18%.
Лікування вірусу
Наразі у світі немає специфічного противірусного лікування гарячки Оропуш. Станом на сьогодні застосовується виключно симптоматичне лікування, яке спрямоване на полегшення перебігу хвороби.
Ефективних противірусних препаратів проти Оропушу не існує, як і вакцини.
Ризик поширення
Випадок інфікування в Італії був підтверджений Європейським центром із профілактики та контролю захворювань, а також Інститутом Роберта Коха в Німеччині.
Санітарні органи підкреслюють, що наразі ризик поширення вірусу в Європі залишається низьким, адже йдеться про поодинокий завезений випадок із регіону, де вірус є ендемічним.
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