В Европе зафиксировали первый случай вируса Оропуш — что о нем известно

Пациентка в больнице. Фото иллюстративное: Pexels

В Европе впервые обнаружили опасный вирус Оропуш, от которого пока нет вакцины. Ранее он был известен в Южной Америке.

Об этом сообщает Strona Zdrowia.

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Инфицирование обнаружили у путешественника, который находился в Италии. Новые исследования свидетельствуют, что вирус может представлять более серьезную угрозу, чем считалось ранее.

Оропуш (OROV) распространен в тропических районах Центральной и Южной Америки, а также в регионе Карибов. Основными переносчиками инфекции являются мошки рода Culicoides, но передача возможна также через отдельные виды комаров, в частности Culex и Aedes.

Симптомы Оропуш

Симптомы заболевания:

внезапное повышение высокой температуры;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

тошнота;

светобоязнь.

Они обычно проходят самостоятельно за несколько дней. Впрочем, в ряде случаев инфекция может вызывать серьезные неврологические осложнения, в частности менингит или энцефалит.

Хотя ранее вирус Оропуш считали малоопасным и редко приводящим к летальному исходу, новые данные из Перу, где в последние годы наблюдается резкий рост заболеваемости, свидетельствуют о другом.

По наблюдениям медиков, смертность среди госпитализированных пациентов с неврологическими проявлениями инфекции может достигать 18%.

Лечение вируса

Сейчас в мире нет специфического противовирусного лечения лихорадки Оропуш. По состоянию на сегодня применяется исключительно симптоматическое лечение, направленное на облегчение течения болезни.

Эффективных противовирусных препаратов против Оропуша не существует, как и вакцины.

Риск распространения

Случай инфицирования в Италии был подтвержден Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний, а также Институтом Роберта Коха в Германии.

Санитарные органы подчеркивают, что сейчас риск распространения вируса в Европе остается низким, ведь речь идет о единичном завезенном случае из региона, где вирус является эндемичным.

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