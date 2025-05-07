П’ятирічному хлопчику на Львівщині встановили чотири серйозні діагнози

Дитина та лікар. Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

У Львівській області пʼятирічному хлопчику встановили чотири діагнози. Дитина не могла самостійно пояснити, що саме його турбує.

Про це повідомила пресслужба Центру дитячої медицини. Лікарня "Охматдит" у Facebook у середу, 7 травня.

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У пʼятирічного Святослава все почалося з кашлю, температури, болю в горлі та животі. Його лікували за місцем проживання, підозрюючи вірусну інфекцію. Хлопчик приймав антибіотики, однак ставало тільки гірше.

У критичний момент батьки викликали швидку медичну допомогу, яка доставила Святослава до лікарні.

"У нашій лікарні дитячі хірурги виявили гострий перфоративний апендицит, ускладнений перитонітом — у черевній порожнині вже сформувався абсцес. Це означає, що апендикс прорвався, а навколо нього утворилась заповнена гноєм порожнина, обмежена іншими органами", — йдеться у повідомленні.

Операція. Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Хлопчику провели лапароскопічне втручання:

видалили апендикс;

провели санацію черевної порожнини;

встановили дренажі.

Певний час дитина перебувала в реанімації.

Крім того, під час операції лікарі виявили рідкісну ваду розвитку — дивертикул Меккеля ("другий апендикс").

"Такий виріст кишківника є лише у 4% людей і часто проявляється симптомами, подібними до апендициту. Важливо, що цей дивертикул має незвичну будову — покритий тканинами, які більше властиві шлунку чи підшлунковій залозі, і може викликати ускладнення: кровотечі, запалення, перфорації", — йдеться у повідомленні.

Через перитоніт проведення операції з видалення дивертикула стало неможливим, тож її довелося відкласти.

У Святослава також виявили пупкову грижу та грижу білої лінії живота — дефекти черевної стінки, які спричиняли біль.

"Чотири серйозні патології в одного малюка, який не міг чітко пояснити, що саме його турбує. Так часто буває у дітей 3-5 років: вони не завжди можуть сказати, що болить, коли біль посилився, або вказати конкретне місце. Тому не варто недооцінювати будь-які ознаки нездужання", — зазначають у лікарні.

Друга операція

Через три місяці після першого втручання Святослав повернувся для повторної операції — видалення дивертикула Меккеля. Лікарі провели її відеоасистованим способом через отвір грижі білої лінії живота, уникнувши додаткових розрізів.

Відновлення пройшло легко — вже на четвертий день хлопчик поїхав додому.

"Я в шоці, що у лікарів є такий підхід до дитини, що син не боїться зовсім їздити на планові обстеження. Ми дуже задоволені лікарнею", — наголосила мама хлопчика.

Допис Центру дитячої медицини. Фото: скриншот

Допис Центру дитячої медицини. Фото: скриншот

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