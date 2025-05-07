Пятилетнему мальчику на Львовщине установили четыре серьезных диагноза

Ребенок и врач. Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Во Львовской области пятилетнему мальчику установили четыре диагноза. Ребенок не мог самостоятельно объяснить, что именно его беспокоит.

Об этом сообщила пресс-служба Центра детской медицины. Больница "Охматдет" в Facebook в среду, 7 мая.

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У пятилетнего Святослава все началось с кашля, температуры, боли в горле и животе. Его лечили по месту жительства, подозревая вирусную инфекцию. Мальчик принимал антибиотики, однако становилось только хуже.

В критический момент родители вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила Святослава в больницу.

"В нашей больнице детские хирурги обнаружили острый перфоративный аппендицит, осложненный перитонитом — в брюшной полости уже сформировался абсцесс. Это означает, что аппендикс прорвался, а вокруг него образовалась заполненная гноем полость, ограниченная другими органами", — говорится в сообщении.

Операция. Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Мальчику провели лапароскопическое вмешательство:

удалили аппендикс;

провели санацию брюшной полости;

установили дренажи.

Некоторое время ребенок находился в реанимации.

Кроме того, во время операции врачи обнаружили редкий порок развития — дивертикул Меккеля ("второй аппендикс").

"Такой вырост кишечника есть только у 4% людей и часто проявляется симптомами, подобными аппендициту. Важно, что этот дивертикул имеет необычное строение — покрыт тканями, которые больше свойственны желудку или поджелудочной железе, и может вызвать осложнения: кровотечения, воспаления, перфорации", — говорится в сообщении.

Из-за перитонита проведение операции по удалению дивертикула стало невозможным, поэтому ее пришлось отложить.

У Святослава также обнаружили пупочную грыжу и грыжу белой линии живота — дефекты брюшной стенки, которые вызывали боль.

"Четыре серьезные патологии у одного малыша, который не мог четко объяснить, что именно его беспокоит. Так часто бывает у детей 3-5 лет: они не всегда могут сказать, что болит, когда боль усилилась, или указать конкретное место. Поэтому не стоит недооценивать любые признаки недомогания", — отмечают в больнице.

Вторая операция

Через три месяца после первого вмешательства Святослав вернулся для повторной операции — удаления дивертикула Меккеля. Врачи провели ее видеоассистированным способом через отверстие грыжи белой линии живота, избежав дополнительных разрезов.

Восстановление прошло легко — уже на четвертый день мальчик уехал домой.

"Я в шоке, что у врачей есть такой подход к ребенку, что сын не боится совсем ездить на плановые обследования. Мы очень довольны больницей", — отметила мама мальчика.

Пост Центра детской медицины. Фото: скриншот

Пост Центра детской медицины. Фото: скриншот

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