Пятилетнему мальчику на Львовщине установили четыре серьезных диагноза

Львовские врачи спасли ребенка с четырьмя критическими диагнозами
Во Львовской области пятилетнему мальчику установили четыре диагноза. Ребенок не мог самостоятельно объяснить, что именно его беспокоит.
Об этом сообщила пресс-служба Центра детской медицины. Больница "Охматдет" в Facebook в среду, 7 мая.
Лечение ребенка на Львовщине
У пятилетнего Святослава все началось с кашля, температуры, боли в горле и животе. Его лечили по месту жительства, подозревая вирусную инфекцию. Мальчик принимал антибиотики, однако становилось только хуже.
В критический момент родители вызвали скорую медицинскую помощь, которая доставила Святослава в больницу.
"В нашей больнице детские хирурги обнаружили острый перфоративный аппендицит, осложненный перитонитом — в брюшной полости уже сформировался абсцесс. Это означает, что аппендикс прорвался, а вокруг него образовалась заполненная гноем полость, ограниченная другими органами", — говорится в сообщении.
Мальчику провели лапароскопическое вмешательство:
- удалили аппендикс;
- провели санацию брюшной полости;
- установили дренажи.
Некоторое время ребенок находился в реанимации.
Кроме того, во время операции врачи обнаружили редкий порок развития — дивертикул Меккеля ("второй аппендикс").
"Такой вырост кишечника есть только у 4% людей и часто проявляется симптомами, подобными аппендициту. Важно, что этот дивертикул имеет необычное строение — покрыт тканями, которые больше свойственны желудку или поджелудочной железе, и может вызвать осложнения: кровотечения, воспаления, перфорации", — говорится в сообщении.
Из-за перитонита проведение операции по удалению дивертикула стало невозможным, поэтому ее пришлось отложить.
У Святослава также обнаружили пупочную грыжу и грыжу белой линии живота — дефекты брюшной стенки, которые вызывали боль.
"Четыре серьезные патологии у одного малыша, который не мог четко объяснить, что именно его беспокоит. Так часто бывает у детей 3-5 лет: они не всегда могут сказать, что болит, когда боль усилилась, или указать конкретное место. Поэтому не стоит недооценивать любые признаки недомогания", — отмечают в больнице.
Вторая операция
Через три месяца после первого вмешательства Святослав вернулся для повторной операции — удаления дивертикула Меккеля. Врачи провели ее видеоассистированным способом через отверстие грыжи белой линии живота, избежав дополнительных разрезов.
Восстановление прошло легко — уже на четвертый день мальчик уехал домой.
"Я в шоке, что у врачей есть такой подход к ребенку, что сын не боится совсем ездить на плановые обследования. Мы очень довольны больницей", — отметила мама мальчика.
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