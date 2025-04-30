У Львові медики врятували хлопця, який подавився шашликом

Медики у палаті у хворого. Фото: УНІАН

У Львові медики провели операцію 14-річному підлітку, в якого в стравоході застряг шматок шашлику. Хірургічне втручання тривало приблизно годину — лікарі діяли дуже обережно, щоб не травмувати стінки органа.

Про це повідомили у лікарні "Охматдит" у середу, 30 квітня.

Реклама

Читайте також:

Пост лікарні "Охматдит". Фото: скриншот

У дитини було утруднене дихання

Лікарі повідомили, що під час вечері 14-річний хлопець проковтнув занадто великий шматок шашлику, який застряг у стравоході. У підлітка виникли труднощі з ковтанням, рясне слиновиділення, він не міг навіть проковтнути слину, відчував сильний дискомфорт і мав утруднене дихання.

"Стравохід має природні звуження: на рівні шиї, біля аорти та на вході до шлунка. У цьому випадку шматок м'яса зупинився на другому звуженні. Слина постійно виробляється, але не може пройти далі, що викликає сильну слинотечу, відчуття стороннього тіла за грудиною і страх. Дитина не могла нормально дихати", — розповів торакальний хірург лікарні "Охматдит" Олександр Колодій.

Хлопець подавився шашликом. Фото: скриншот

Операція відбулася вночі — хлопця терміново доставили до операційної. Процедура тривала близько години: великий шматок м’яса видаляли обережно, щоб не пошкодити стінки стравоходу. Операція пройшла успішно, і хлопця вже виписали додому.

Подібні випадки трапляються доволі часто, зазначають лікарі. Найчастіше пацієнти проковтують шматки м'яса, а у менших дітей у стравоході можуть опинитися дрібні іграшки, батарейки, монети або деталі конструктора.

Нагадаємо, що у Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" лікарі врятували 10-річного Івана з Тернопільщини, який протягом двох років пережив вісім переломів на лівій плечовій кістці. Вони видалили аневризмальну кісту, що поступово руйнувала кісткову тканину.

А в Теребовлі на Тернопільщини чоловік став посмертним донором та врятував життя одразу кільком пацієнтам.