Во Львове медики спасли парня, который подавился шашлыком

Медики в палате у больного. Фото: УНИАН

Во Львове медики провели операцию 14-летнему подростку, у которого в пищеводе застрял кусок шашлыка. Хирургическое вмешательство длилось примерно час — врачи действовали очень осторожно, чтобы не травмировать стенки органа.

Об этом сообщили в больнице "Охматдет" в среду, 30 апреля.

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Пост больницы "Охматдет". Фото: скриншот

У ребенка было затрудненное дыхание

Врачи сообщили, что во время ужина 14-летний парень проглотил слишком большой кусок шашлыка, который застрял в пищеводе. У подростка возникли трудности с глотанием, обильное слюноотделение, он не мог даже проглотить слюну, испытывал сильный дискомфорт и имел затрудненное дыхание.

"Пищевод имеет естественные сужения: на уровне шеи, возле аорты и на входе в желудок. В этом случае кусок мяса остановился на втором сужении. Слюна постоянно вырабатывается, но не может пройти дальше, что вызывает сильное слюнотечение, ощущение инородного тела за грудиной и страх. Ребенок не мог нормально дышать", — рассказал торакальный хирург больницы "Охматдет" Александр Колодий.

Парень подавился шашлыком. Фото: скриншот

Операция состоялась ночью — парня срочно доставили в операционную. Процедура длилась около часа: большой кусок мяса удаляли осторожно, чтобы не повредить стенки пищевода. Операция прошла успешно, и парня уже выписали домой.

Подобные случаи случаются довольно часто, отмечают врачи. Чаще всего пациенты проглатывают куски мяса, а у меньших детей в пищеводе могут оказаться мелкие игрушки, батарейки, монеты или детали конструктора.

Напомним, что в Центре детской медицины больницы "Охматдет" врачи спасли 10-летнего Ивана с Тернопольщины, который в течение двух лет пережил восемь переломов на левой плечевой кости. Они удалили аневризмальную кисту, которая постепенно разрушала костную ткань.

А в Теребовле на Тернопольщине мужчина стал посмертным донором и спас жизнь сразу нескольким пациентам.