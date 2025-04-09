У Львові лікарі вилікували хлопчика з аневризмальною кістою плеча

Лікарі. Фото: Центр дитячої медицини лікарні "Охматдит"

У Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" лікарі провели унікальну операцію 10-річному Іванові з Тернопільщини, який протягом двох років пережив вісім переломів у одному й тому самому місці — лівій плечовій кістці. Причиною болісних травм виявилася аневризмальна кіста, що поступово руйнувала кісткову тканину.

Про це повідомили у пресслужбі Центру дитячої медицини лікарні "Охматдит".

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Історія хлопчика почалася ще у 2022 році після звичайного падіння під час збирання грибів. Спершу лікарі обмежились гіпсовою пов’язкою. Проте, у хлопчика знову тріснула кістка. Медики запевняли, що хлопчик "переросте" проблему. Але згодом переломи стали повторюватися — навіть легкий рух чи падіння могли призвести до нової травми. За словами матері Івана, син жив у постійному страху і тому не міг гратися, кататися на велосипеді чи підіймати навіть дуже легкі речі.

Кістка дитини до операції. Фото: "Охматдит"

Розв’язати проблему вдалося після того, як мама звернулася до Центру дитячої медицини. Ретельна діагностика показала, що причиною ламкості кістки стало пухлиноподібне утворення — аневризмальна кіста розміром 9х4 см.

Команда ортопедів-травматологів, яку очолив Олександр Корольков, провела складне втручання. Вони виконали внутрішньокісткову резекцію, видаливши пухлину, замінили дефект аллотрансплантатами та укріпили кістку двома гнучкими титановими стержнями. Медики зауважили, що післяопераційне відновлення хлопчика проходить без гіпсу — йому зафіксували руку косинкою.

Стержень в кістці. Фото: "Охматдит"

Кістка після операції. Фото: "Охматдит"

"Кістка була настільки розм’якшена, що буквально провалювалася під невеликим натиском. Ще трохи — і вона могла б зруйнуватися повністю", — розповів лікар.

Гістологічне дослідження підтвердило діагноз — аневризмальна кіста. Унікальність випадку ще й у тому, що подібні операції в західному регіоні України проводять виключно в цьому Центрі.

"Зараз Іван проводить активну реабілітацію, відновлює рухи у плечовому суглобі та силу м'язів, його кістка має повністю відновити свою структуру та міцність. Нарешті хлопчик зможе повернути собі звичне дитинство – без страху перед кожним рухом", — повідомили у лікарні.

Нагадаємо, у Києві лікарі провели операцію на шлунку дитини та витягли звідти "камінь" з волосся.

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