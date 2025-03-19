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Київські лікарі дістали зі шлунку дитини камінь з волосся — фото

19 березня 2025 23:40
Андрій Плахонін - Редактор
Камінь з волосся знайшли у шлунку дівчинки в Києві
Лікарі проводять операцію. Фото ілюстративне: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

Впродовж п'яти років 13-річна дівчинка ковтала власне волосся. Через те, що воно заповнило увесь шлунок, в органі утворився сантиметровий отвір. Лікарі зробили дитині успішну операцію.

Про це повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1 в середу, 19 березня.

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Камінь з волосся у шлунку дитини

Як зазначили в лікарні, у дівчинки виник різкий біль у животі та піднялась температура. Коли ліки не допомогли, мати викликали швидку. Лікарі виявили у дівчинки перфоративну виразку шлунку. Це означало, що потрібна термінова операція.

"У стінці шлунку пацієнтки виник отвір. Через нього нестерильний та агресивний вміст потрапляє у стерильну черевну порожнину і викликає перитоніт, тобто запалення органів живота. Тож, оперувати Ніколь потрібно було негайно", — розповідає хірургиня Світлана Брагинська.

У Києві в дитини зі шлунку дістали камінь з волосся
Повідомлення про операцію. Фото: скриншот

Аби зашити отвір у шлунку, оперувати дитину лікарі вирішили лапароскопічно, тобто через три проколи по 0,5 см. Уже під час операції медики виявили у шлунку дитини трихобезоар — стороннє тіло у вигляді волосяного каменю.

У Києві в дитини зі шлунку дістали камінь з волосся
Лікарка тримає в руках камінь з волосся, який дістали зі шлунку дитини. Фото: Facebook/Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Дівчинка розповіла, що "їсти" волосся почала ще у вісім років, але особливого значення цьому не надавала. За її словами, іноді це було неконтрольовано, а іноді вона робила це свідомо.

У Києві в дитини зі шлунку дістали камінь з волосся
Камінь з волосся, який дістали зі шлунку дитини. Фото: Facebook/Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Операцію довелося продовжувати вже відкрито, оскільки через маленькі розрізи витягнути велике стороннє тіло було неможливо. Хірурги розрізали шлунок, витягнули з нього цей камінь з волосся, зашили перфоративну виразку та розріз.

У Києві в дитини зі шлунку дістали камінь з волосся
Пацієнтка з лікарями. Фото: Facebook/Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Операція пройшла успішно, наразі дівчинка уже вдома. Вона почувається добре, а її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, в Австралії успішно імплантували штучне серце BiVACOR, після чого пацієнта виписали. Це перший у світі випадок, коли людина зі штучним серцем залишила медзаклад.

Також ми повідомляли про те, що у Львівській області вперше за сезон виявили метапневмовірус. Крім того, є підтверджені випадки коронавірусу.

Київ діти здоров'я операція лікарі

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