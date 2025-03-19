Камень из волос нашли в желудке девочки в Киеве

Врачи проводят операцию. Фото иллюстративное: Pexels

В течение пяти лет 13-летняя девочка глотала собственные волосы. Из-за того, что они заполнили весь желудок, в органе образовалось сантиметровое отверстие. Врачи сделали ребенку успешную операцию.

Об этом сообщили в Киевской городской детской клинической больнице №1 в среду, 19 марта.

Читайте также:

Камень из волос в желудке ребенка

Как отметили в больнице, у девочки возникла резкая боль в животе и поднялась температура. Когда лекарства не помогли, матери вызвали скорую. Врачи обнаружили у девочки перфоративную язву желудка. Это означало, что нужна срочная операция.

"В стенке желудка пациентки возникло отверстие. Через него нестерильное и агрессивное содержимое попадает в стерильную брюшную полость и вызывает перитонит, то есть воспаление органов живота. Поэтому, оперировать Николь нужно было немедленно", — рассказывает хирург Светлана Брагинская.

Сообщение об операции. Фото: скриншот

Чтобы зашить отверстие в желудке, оперировать ребенка врачи решили лапароскопически, то есть через три прокола по 0,5 см. Уже во время операции медики обнаружили в желудке ребенка трихобезоар — инородное тело в виде волосяного камня.

Врач держит в руках камень из волос, который достали из желудка ребенка. Фото: Facebook/Киевская городская детская клиническая больница №1

Девочка рассказала, что "есть" волосы начала еще в восемь лет, но особого значения этому не придавала. По ее словам, иногда это было неконтролируемо, а иногда она делала это сознательно.

Камень из волос, который достали из желудка ребенка. Фото: Facebook/Киевская городская детская клиническая больница №1

Операцию пришлось продолжать уже открыто, поскольку через маленькие разрезы извлечь большое инородное тело было невозможно. Хирурги разрезали желудок, вытащили из него этот камень из волос, зашили перфоративную язву и разрез.

Пациентка с врачами. Фото: Facebook/Киевская городская детская клиническая больница №1

Операция прошла успешно, сейчас девочка уже дома. Она чувствует себя хорошо, а ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Австралии успешно имплантировали искусственное сердце BiVACOR, после чего пациента выписали. Это первый в мире случай, когда человек с искусственным сердцем покинул медучреждение.

Также мы сообщали о том, что во Львовской области впервые за сезон обнаружили метапневмовирус. Кроме того, есть подтвержденные случаи коронавируса.