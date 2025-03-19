Камень из волос нашли в желудке девочки в Киеве

Киевские врачи достали из желудка ребенка камень из волос — фото
В течение пяти лет 13-летняя девочка глотала собственные волосы. Из-за того, что они заполнили весь желудок, в органе образовалось сантиметровое отверстие. Врачи сделали ребенку успешную операцию.
Об этом сообщили в Киевской городской детской клинической больнице №1 в среду, 19 марта.
Камень из волос в желудке ребенка
Как отметили в больнице, у девочки возникла резкая боль в животе и поднялась температура. Когда лекарства не помогли, матери вызвали скорую. Врачи обнаружили у девочки перфоративную язву желудка. Это означало, что нужна срочная операция.
"В стенке желудка пациентки возникло отверстие. Через него нестерильное и агрессивное содержимое попадает в стерильную брюшную полость и вызывает перитонит, то есть воспаление органов живота. Поэтому, оперировать Николь нужно было немедленно", — рассказывает хирург Светлана Брагинская.
Чтобы зашить отверстие в желудке, оперировать ребенка врачи решили лапароскопически, то есть через три прокола по 0,5 см. Уже во время операции медики обнаружили в желудке ребенка трихобезоар — инородное тело в виде волосяного камня.
Девочка рассказала, что "есть" волосы начала еще в восемь лет, но особого значения этому не придавала. По ее словам, иногда это было неконтролируемо, а иногда она делала это сознательно.
Операцию пришлось продолжать уже открыто, поскольку через маленькие разрезы извлечь большое инородное тело было невозможно. Хирурги разрезали желудок, вытащили из него этот камень из волос, зашили перфоративную язву и разрез.
Операция прошла успешно, сейчас девочка уже дома. Она чувствует себя хорошо, а ее жизни ничего не угрожает.
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