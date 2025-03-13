Штучне серце BiVACOR — у Австралії вперше виписали пацієнта з лікарні

Лікарі проводять операцію. Ілюстративне фото: Wikipedia

В Австралії вперше успішно імплантували штучне серце BiVACOR, після чого пацієнта виписали з лікарні. Це перший у світі випадок, коли людина зі штучним серцем залишила медзаклад.

Про це пише CNN.

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У листопаді минулого року в Сіднеї лікарі провели шестигодинну операцію, під час якої імплантували BiVACOR Total Artificial Heart — титановий механічний насос для перекачування крові. Його отримав пацієнт із тяжкою серцевою недостатністю.

Спочатку пристрій встановили як тимчасове рішення, поки не знайдеться донорський орган. Однак у перспективі BiVACOR може стати постійною заміною серця та повністю усунути потребу в трансплантації донорських органів.

Операцію виконав відомий кардіоторакальний хірург і трансплантолог Пол Янсз у лікарні Святого Вінсента. Він зізнався, що момент увімкнення штучного серця викликав у нього "мурашки по шкірі".

Пацієнт, 40-річний чоловік із Нового Південного Уельсу, прожив зі штучним серцем понад 100 днів, після чого йому успішно пересадили донорський орган.

До імплантації BiVACOR його стан був критичним — він ледве міг ходити та мав мінімальні шанси дочекатися пересадки серця.

"Раніше близько 25% пацієнтів, які чекали на трансплантацію серця, помирали, не дочекавшись донорського органа. Тепер ситуація змінюється завдяки таким пристроям", — зазначив доктор Янсз.

Штучне серце BiVACOR. Фото: CNN

Як працює штучне серце BiVACOR

На відміну від традиційних штучних сердець, які імітують природні скорочення м’язів, BiVACOR використовує магнітну левітацію для перекачування крові. Його мотор працює без зношування деталей, що робить пристрій надзвичайно надійним.

BiVACOR розробив австралійський інженер Даніель Тіммс. Він зацікавився створенням штучного серця ще в дитинстві, працюючи разом із батьком-водопровідником. У своїх розробках він використовував знання про водяні насоси.

BiVACOR уже тестують у США. Перший американський пацієнт отримав імплант у 2024 році, але його не виписували з лікарні. Наразі чотири американці отримали такі пристрої, але всі вони залишалися під наглядом лікарів до пересадки донорського серця.

Зараз команда Даніеля Тіммса працює над масштабуванням виробництва, щоб зробити пристрій доступним для більшої кількості пацієнтів.

У 2025 році в Австралії планують провести ще чотири імплантації BiVACOR. Кардіологи сподіваються, що вже через кілька років штучне серце перестане бути новинкою та стане звичним методом лікування пацієнтів із тяжкою серцевою недостатністю.

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