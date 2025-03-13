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В Австралии впервые выписали пациента с искусственным сердцем

13 марта 2025 09:39
Андрей Плахонин - Редактор
Искусственное сердце BiVACOR — в Австралии впервые выписали пациента из больницы
Врачи проводят операцию. Иллюстративное фото: Wikipedia
Андрей Плахонин - Редактор

В Австралии впервые успешно имплантировали искусственное сердце BiVACOR, после чего пациента выписали из больницы. Это первый в мире случай, когда человек с искусственным сердцем покинул медучреждение.

Об этом пишет CNN.

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В ноябре прошлого года в Сиднее врачи провели шестичасовую операцию, во время которой имплантировали BiVACOR Total Artificial Heart — титановый механический насос для перекачки крови. Его получил пациент с тяжелой сердечной недостаточностью.

Сначала устройство установили как временное решение, пока не найдется донорский орган. Однако в перспективе BiVACOR может стать постоянной заменой сердца и полностью устранить потребность в трансплантации донорских органов.

Операцию выполнил известный кардиоторакальный хирург и трансплантолог Пол Янсз в больнице Святого Винсента. Он признался, что момент включения искусственного сердца вызвал у него "мурашки по коже".

Пациент, 40-летний мужчина из Нового Южного Уэльса, прожил с искусственным сердцем более 100 дней, после чего ему успешно пересадили донорский орган.

До имплантации BiVACOR его состояние было критическим — он едва мог ходить и имел минимальные шансы дождаться пересадки сердца.

"Ранее около 25% пациентов, которые ждали трансплантации сердца, умирали, не дождавшись донорского органа. Теперь ситуация меняется благодаря таким устройствам", — отметил доктор Янсз.

Штучне серце BiVACOR
Искусственное сердце BiVACOR. Фото: CNN

Как работает искусственное сердце BiVACOR

В отличие от традиционных искусственных сердец, которые имитируют естественные сокращения мышц, BiVACOR использует магнитную левитацию для перекачки крови. Его мотор работает без износа деталей, что делает устройство чрезвычайно надежным.

BiVACOR разработал австралийский инженер Даниэль Тиммс. Он заинтересовался созданием искусственного сердца еще в детстве, работая вместе с отцом-водопроводчиком. В своих разработках он использовал знания о водяных насосах.

BiVACOR уже тестируют в США. Первый американский пациент получил имплант в 2024 году, но его не выписывали из больницы. Сейчас четыре американца получили такие устройства, но все они оставались под наблюдением врачей до пересадки донорского сердца.

Сейчас команда Даниэля Тиммса работает над масштабированием производства, чтобы сделать устройство доступным для большего количества пациентов.

В 2025 году в Австралии планируют провести еще четыре имплантации BiVACOR. Кардиологи надеются, что уже через несколько лет искусственное сердце перестанет быть новинкой и станет привычным методом лечения пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.

Ранее мы писали, что в Институте сердца Министерства здравоохранения Украины провели уникальную операцию по пересадке.

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здоровье болезнь Австралия медицина технологии сердце

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