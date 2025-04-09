Во Львове врачи вылечили мальчика с аневризмальной кистой плеча

Врачи. Фото: Центр детской медицины больницы "Охматдет"

В Центре детской медицины больницы "Охматдет" врачи провели уникальную операцию 10-летнему Ивану с Тернопольщины, который в течение двух лет пережил восемь переломов в одном и том же месте — левой плечевой кости. Причиной мучительных травм оказалась аневризмальная киста, которая постепенно разрушала костную ткань.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра детской медицины больницы "Охматдет".

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История мальчика началась еще в 2022 году после обычного падения во время сбора грибов. Сначала врачи ограничились гипсовой повязкой. Однако, у мальчика снова треснула кость. Медики уверяли, что мальчик "перерастет" проблему. Но впоследствии переломы стали повторяться — даже легкое движение или падение могли привести к новой травме. По словам матери Ивана, сын жил в постоянном страхе и поэтому не мог играть, кататься на велосипеде или поднимать даже очень легкие вещи.

Кость ребенка до операции. Фото: "Охматдет"

Решить проблему удалось после того, как мама обратилась в Центр детской медицины. Тщательная диагностика показала, что причиной ломкости кости стало опухолевидное образование — аневризмальная киста размером 9х4 см.

Команда ортопедов-травматологов, которую возглавил Александр Корольков, провела сложное вмешательство. Они выполнили внутрикостную резекцию, удалив опухоль, заменили дефект аллотрансплантатами и укрепили кость двумя гибкими титановыми стержнями. Медики отметили, что послеоперационное восстановление мальчика проходит без гипса — ему зафиксировали руку косынкой.

Стержень в кости. Фото: "Охматдет"

Кость после операции после операции. Фото: "Охматдет"

"Кость была настолько размягчена, что буквально проваливалась под небольшим нажимом. Еще немного — и она могла бы разрушиться полностью", — рассказал врач.

Гистологическое исследование подтвердило диагноз — аневризмальная киста. Уникальность случая еще и в том, что подобные операции в западном регионе Украины проводят исключительно в этом Центре.

"Сейчас Иван проводит активную реабилитацию, восстанавливает движения в плечевом суставе и силу мышц, его кость должна полностью восстановить свою структуру и прочность. Наконец мальчик сможет вернуть себе привычное детство — без страха перед каждым движением", — сообщили в больнице.

Напомним, в Киеве врачи провели операцию на желудке ребенка и вытащили оттуда "камень" из волос.

А в Теребовле на Тернопольщине мужчина стал посмертным донором и спас жизнь сразу нескольким пациентам.