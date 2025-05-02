Кліщ. Фото: diagen.com.ua

Інфекціоністка Лариса Мороз заявила, що в Україні зафіксовано високий рівень зараження кліщів бореліями. Вони є збудниками хвороби Лайма.

Про це Лариса Мороз розповіла в ефірі "Київ 24" у пʼятницю, 2 травня.

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Небезпека від кліщів

Мороз наголосила, якщо людина знаходить на собі кліща, то після видалення його варто занести в лабораторію. За її словами, це допоможе виявити, чи інфікований він.

Крім того, вона порадила звертатися до фахівців для правильного видалення кліщів.

"Якщо він інфікований бореліями, то треба звернутися до лікаря і профілактично прийняти антибіотик в невеликій дозі, практично одноразово, для того, щоб уникнути інфікування", — наголосила Мороз.

Хвороба Лайма

Це інфекційне захворювання, яке передається людині через укус інфікованого кліща. Збудником є бактерії Borrelia burgdorferi.

Першими симптомами зазвичай є почервоніння шкіри у вигляді "мішені", гарячка, слабкість і біль у м'язах.

Якщо не лікувати, хвороба може вражати суглоби, серце та нервову систему. Лікується антибіотиками, особливо ефективна терапія на ранніх етапах.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які хвороби можуть виникнути внаслідок укусу кліща.

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