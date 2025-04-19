Як вберегтися від укусів кліщів — дієві поради від лікаря

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Віра Ониськова лікарка-педіатр, «Лікарська династія» та амбулаторія «Я ВАШ ЛІКАР»

Щороку в Україні з настанням тепла актуалізується тема укусів кліщів. За даними МОЗ, у 2025 році кількість звернень до лікарів через укуси цих паразитів зросла. Пік активності припадає на квітень-травень і вересень-жовтень — залежно від регіону та погодних умов. Проте клімат змінюється, і разом із ним — звична динаміка появи кліщів. Все частіше ми бачимо їх у нетиповий для них період: навіть узимку.

Відголоски глобального потепління: чому кліщі не зникають узимку

Сезон кліщів традиційно починається, коли температура ґрунту прогрівається до +5...+7 °C. У минулі роки активність паразитів знижувалася вже в листопаді, з настанням холодів. Але в останні роки ситуація змінюється. Через глобальне потепління кліщі можуть бути активними навіть у зимові місяці — тобто поза періодом їхнього природного живлення. Для лікарів це означає зміну підходів до профілактики і діагностики, а для кожного з нас — потребу в постійній пильності.

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Де насправді ховається небезпека

Багато хто помилково вважає, що кліщі мешкають лише в лісах або парках. Насправді ж їх можна зустріти на будь-якому газоні: у сквері біля будинку, на дитячому майданчику, біля школи чи в саду. Найчастіше кліщі сидять у траві на висоті 20-60 см. Рідше — на нижньому ярусі кущів. Вони не стрибають і не падають з дерев. Їхній спосіб полювання — чекати, коли людина або тварина пройде повз.

Хвороба Лайма — головна загроза для українців

Найпоширенішою інфекцією, яку переносять кліщі, є хвороба Лайма. Її викликає бактерія Borrelia burgdorferi, що потрапляє в організм людини разом зі слиною паразита. Проблема в тому, що укус зазвичай непомітний: слина кліща містить анестетик, який "заморожує" місце прикріплення.

Ми говоримо саме про іксодових кліщів — це той тип, який найчастіше зустрічається в Україні. Іксодові кліщі переносять понад 150 захворювань, зокрема кліщовий вірусний енцефаліт, марсельську гарячку, туляремію. Проте саме бореліоз залишається найпоширенішим: за спостереженнями, близько третини кліщів в Україні є його переносниками.

Хвороба Лайма має схильність до хронічного, рецидивного перебігу. Найбільш типовими ураженнями є шкіра, нервова система, серце і суглоби. Один із найвідоміших симптомів — мігруюча еритема, кільцеподібне почервоніння на шкірі, яке може з’явитися через кілька днів після укусу. Інтернет дозволяє людям самостійно знаходити фото й описи цього симптому — іноді саме пацієнти перші підозрюють бореліоз і звертаються за допомогою.

Вакцина: що є, а чого немає

Вакцини від хвороби Лайма на сьогодні не існує. Натомість існує вакцина від кліщового вірусного енцефаліту — інфекції, яка є ендемічною для певних лісостепових і лісових зон у Європі та Азії. В Україні найвищий рівень поширення енцефаліту — на Волині. Саме тому вакцинація проти нього не входить до обов’язкового календаря щеплень, хоча в Північній Європі, де енцефаліт поширеніший, така вакцинація є обов’язковою.

Єдиний захист — уникнути укусу

Оскільки вакцини від бореліозу немає, найнадійніший спосіб захисту — не дати кліщу шансу прикріпитися до тіла. Центр громадського здоров’я України рекомендує обирати одяг, який закриває максимальну площу тіла: довгі рукави, штани, заправлені у шкарпетки, головний убір. Одяг має бути світлим — так легше помітити кліща. Не варто нехтувати репелентами: аерозолі від кліщів справді діють, але важливо дотримуватись інструкції та вчасно повторно наносити засіб.

На природі намагайтеся триматися середини стежки, уникайте високої трави та кущів. Якщо плануєте зупинку — приберіть гілки, хмиз і траву з місця привалу.

Коли кліщ потрапляє на людину, він спершу нерухомо сидить на одязі. Щойно людина зупиняється, кліщ починає рухатися — шукає зручне місце на шкірі. Це може зайняти від пів години до кількох годин, іноді — навіть днів. Саме тому огляд під час і після прогулянки — критично важливий.

Як і коли оглядати себе після прогулянки

Огляд треба проводити регулярно — кожні дві години, перебуваючи на природі, а також одразу після повернення додому. Найзручніше — у ванній кімнаті з хорошим освітленням. Перевіряйте тіло від ступень до голови: лінія шкарпеток, підколінні впадини, пахова зона, пояс, ділянки під бюстгальтером, комір, шия, вуха, волосся. Ретельно промацайте голову руками. Кліщі можуть бути зовсім маленькими — наприклад, у вигляді німф.

Одяг після прогулянки слід випрати і попрасувати. Просте витрушування не гарантує, що кліщ зникне. Не залишайте прогулянковий одяг біля ліжка, не лягайте в ньому спати. Перевірте речі, які брали з собою на природу: сумки, пледи, підстилки. Якщо з вами був домашній улюбленець — його теж слід оглянути.

Що робити, якщо виявили кліща або симптоми укусу

Кліщ може залишатися на тілі до 12 діб. Найчастіше дорослого кліща помічають через 2–3 дні, коли він уже збільшився в розмірах і викликає почервоніння, свербіж, дискомфорт. Якщо ви помітили паразита, не зволікайте — зверніться до лікаря. Дітей варто показати педіатру, дорослим — проконсультуватися із сімейним лікарем або інфекціоністом. У деяких випадках буде призначено профілактичний курс антибіотиків.

Наостанок

Відчуття укусу кліща зазвичай немає. Це і робить ситуацію небезпечною. Регулярний огляд, дотримання правил профілактики та своєчасне звернення до лікаря — найкращий спосіб захистити себе і своїх близьких.

Бережіть себе — і пам’ятайте, що уважність здатна врятувати не лише здоров’я, а й життя.