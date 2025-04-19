Как уберечься от укусов клещей — действенные советы от врача

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Вера Ониськова врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»

Ежегодно в Украине с наступлением тепла актуализируется тема укусов клещей. По данным Минздрава, в 2025 году количество обращений к врачам из-за укусов этих паразитов возросло. Пик активности приходится на апрель-май и сентябрь-октябрь — в зависимости от региона и погодных условий. Однако климат меняется, и вместе с ним — привычная динамика появления клещей. Все чаще мы видим их в нетипичный для них период: даже зимой.

Отголоски глобального потепления: почему клещи не исчезают зимой

Сезон клещей традиционно начинается, когда температура почвы прогревается до +5...+7 °C. В прошлые годы активность паразитов снижалась уже в ноябре, с наступлением холодов. Но в последние годы ситуация меняется. Из-за глобального потепления клещи могут быть активными даже в зимние месяцы — то есть вне периода их естественного питания. Для врачей это означает изменение подходов к профилактике и диагностике, а для каждого из нас — потребность в постоянной бдительности.

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Где на самом деле скрывается опасность

Многие ошибочно полагают, что клещи обитают только в лесах или парках. На самом же деле их можно встретить на любом газоне: в сквере возле дома, на детской площадке, возле школы или в саду. Чаще всего клещи сидят в траве на высоте 20-60 см. Реже — на нижнем ярусе кустов. Они не прыгают и не падают с деревьев. Их способ охоты — ждать, когда человек или животное пройдет мимо.

Болезнь Лайма — главная угроза для украинцев

Самой распространенной инфекцией, которую переносят клещи, является болезнь Лайма. Ее вызывает бактерия Borrelia burgdorferi, попадающая в организм человека вместе со слюной паразита. Проблема в том, что укус обычно незаметен: слюна клеща содержит анестетик, который "замораживает" место прикрепления.

Мы говорим именно об иксодовых клещах — это тот тип, который чаще всего встречается в Украине. Иксодовые клещи переносят более 150 заболеваний, в частности клещевой вирусный энцефалит, марсельскую лихорадку, туляремию. Однако именно боррелиоз остается самым распространенным: по наблюдениям, около трети клещей в Украине являются его переносчиками.

Болезнь Лайма имеет склонность к хроническому, рецидивирующему течению. Наиболее типичными поражениями являются кожа, нервная система, сердце и суставы. Один из самых известных симптомов — мигрирующая эритема, кольцевидное покраснение на коже, которое может появиться через несколько дней после укуса. Интернет позволяет людям самостоятельно находить фото и описания этого симптома — иногда именно пациенты первые подозревают боррелиоз и обращаются за помощью.

Вакцина: что есть, а чего нет

Вакцины от болезни Лайма на сегодня не существует. Зато существует вакцина от клещевого вирусного энцефалита — инфекции, которая является эндемичной для определенных лесостепных и лесных зон в Европе и Азии. В Украине самый высокий уровень распространения энцефалита — на Волыни. Именно поэтому вакцинация против него не входит в обязательный календарь прививок, хотя в Северной Европе, где энцефалит более распространен, такая вакцинация является обязательной.

Единственная защита — избежать укуса

Поскольку вакцины от боррелиоза нет, самый надежный способ защиты — не дать клещу шанса прикрепиться к телу. Центр общественного здоровья Украины рекомендует выбирать одежду, которая закрывает максимальную площадь тела: длинные рукава, брюки, заправленные в носки, головной убор. Одежда должна быть светлой — так легче заметить клеща. Не стоит пренебрегать репеллентами: аэрозоли от клещей действительно действуют, но важно соблюдать инструкцию и вовремя повторно наносить средство.

На природе старайтесь держаться середины тропы, избегайте высокой травы и кустов. Если планируете остановку — уберите ветки, хворост и траву с места привала.

Когда клещ попадает на человека, он сначала неподвижно сидит на одежде. Как только человек останавливается, клещ начинает двигаться — ищет удобное место на коже. Это может занять от получаса до нескольких часов, иногда — даже дней. Именно поэтому осмотр во время и после прогулки — критически важен.

Как и когда осматривать себя после прогулки

Осмотр надо проводить регулярно — каждые два часа, находясь на природе, а также сразу после возвращения домой. Удобнее всего — в ванной комнате с хорошим освещением. Проверяйте тело от ступней до головы: линия носков, подколенные впадины, паховая зона, пояс, участки под бюстгальтером, воротник, шея, уши, волосы. Тщательно прощупайте голову руками. Клещи могут быть совсем маленькими — например, в виде нимф.

Одежду после прогулки следует постирать и погладить. Простое вытряхивание не гарантирует, что клещ исчезнет. Не оставляйте прогулочную одежду возле кровати, не ложитесь в ней спать. Проверьте вещи, которые брали с собой на природу: сумки, пледы, подстилки. Если с вами был домашний любимец — его тоже следует осмотреть.

Что делать, если обнаружили клеща или симптомы укуса

Клещ может оставаться на теле до 12 суток. Чаще всего взрослого клеща замечают через 2-3 дня, когда он уже увеличился в размерах и вызывает покраснение, зуд, дискомфорт. Если вы заметили паразита, не медлите — обратитесь к врачу. Детей стоит показать педиатру, взрослым — проконсультироваться с семейным врачом или инфекционистом. В некоторых случаях будет назначен профилактический курс антибиотиков.

Напоследок

Ощущения укуса клеща обычно нет. Это и делает ситуацию опасной. Регулярный осмотр, соблюдение правил профилактики и своевременное обращение к врачу — лучший способ защитить себя и своих близких.

Берегите себя — и помните, что внимательность способна спасти не только здоровье, но и жизнь.