Клещ. Фото: diagen.com.ua

Инфекционист Лариса Мороз заявила, что в Украине зафиксирован высокий уровень заражения клещей боррелиями. Они являются возбудителями болезни Лайма.

Об этом Лариса Мороз рассказала в эфире "Киев 24" в пятницу, 2 мая.

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Опасность от клещей

Мороз подчеркнула, если человек находит на себе клеща, то после удаления его стоит занести в лабораторию. По ее словам, это поможет выявить, инфицирован ли он.

Кроме того, она посоветовала обращаться к специалистам для правильного удаления клещей.

"Если он инфицирован боррелиями, то надо обратиться к врачу и профилактически принять антибиотик в небольшой дозе, практически однократно, для того, чтобы избежать инфицирования", — подчеркнула Мороз.

Болезнь Лайма

Это инфекционное заболевание, которое передается человеку через укус инфицированного клеща. Возбудителем являются бактерии Borrelia burgdorferi.

Первыми симптомами обычно являются покраснение кожи в виде "мишени", лихорадка, слабость и боль в мышцах.

Если не лечить, болезнь может поражать суставы, сердце и нервную систему. Лечится антибиотиками, особенно эффективна терапия на ранних этапах.

Напомним, в Минздраве объяснили, какие болезни могут возникнуть в результате укуса клеща.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как распознать различные укусы насекомых. Они часто проявляются в виде выпуклых образований на коже, иногда с темным пятнышком посередине.