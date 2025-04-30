Які звички скорочують життя — їх потрібно позбутись

Дівчина читає книгу. Ілюстративне фото: freepik

Часто на якість та навіть тривалість нашого життя впливають наші звички. Деякі з них мають набагато більший вплив на кількість прожитих років, ніж ми собі думаємо. Тому, відмова від шкідливих звичок не лише покращить самопочуття, а й допоможе довше та краще жити.

Керівник Лабораторії епігенетики Інституту геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України, кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков в інтерв'ю РБК-Україна назвав звички, від яких потрібно відмовитись.

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Куріння

Краснєнков розповів, що Україна у списку лідерів у світі за смертністю від хвороб серця та судин: інфарктів, інсультів. Він наголосив, що кинути курити — це найкраще, що можна зробити для довголіття, адже це беззаперечний ворог номер один.

Неправильне харчування

Експерт пояснив, що неправильне та нерегулярне харчування з відсутністю овочів та фруктів, призводять до ожиріння чи зайвої ваги. Відповідно, це навантаження на весь організм, особливо на серце. Потрібно відмовитися від шкідливої їжі та контролювати, що лежить на тарілці.

Неправильне харчування в дівчини. Іл

Малорухливий спосіб життя

За словами Краснєнкова, якщо люди працюють з дому і в них малорухливий спосіб життя — це прямий шлях до проблем зі здоров'я. Тіло потребує активності, тому варто додати в життя спорт чи інші фізичні навантаження.

Поганий сон

Недосипання — ворог, який забирає здоров'я. Відбувається це тому, що уві сні людський мозок відновлюється та "приводить до ладу" пошкоджені клітини. Відповідно, якщо ми мало спимо та відпочиваємо, то накопичуються проблеми, які погіршують пам'ять та збільшують ризик серйозних хвороб.

Стрес і самотність

Стрес і самотність впливають не лише на емоційний стан людини, а й на судини та серце. Дмитро Краснєнков каже, що спілкування з друзями, підтримка близьких та відчуття себе частиною спільноти — це не розкіш, а важлива складова здоров'я і довголіття.

"Хоча стрес війни є дуже значним, щоденні звички мають більший вплив на тривалість життя. Зміна хоча б деяких із них на краще може дати чудовий результат", — підсумував фахівець.

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