Какие привычки сокращают жизнь — от них нужно избавиться

Девушка читает книгу. Иллюстративное фото: freepik

Часто на качество и даже продолжительность нашей жизни влияют наши привычки. Некоторые из них имеют гораздо большее влияние на количество прожитых лет, чем мы себе думаем. Поэтому, отказ от вредных привычек не только улучшит самочувствие, но и поможет дольше и лучше жить.

Руководитель Лаборатории эпигенетики Института геронтологии им. Д.Ф.Чеботарева НАМН Украины, кандидат биологических наук Дмитрий Красненков в интервью РБК-Украина назвал привычки, от которых нужно отказаться.

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Курение

Красненков рассказал, что Украина в списке лидеров в мире по смертности от болезней сердца и сосудов: инфарктов, инсультов. Он отметил, что бросить курить — это лучшее, что можно сделать для долголетия, ведь это безоговорочный враг номер один.

Неправильное питание

Эксперт пояснил, что неправильное и нерегулярное питание с отсутствием овощей и фруктов, приводят к ожирению или лишнему весу. Соответственно, это нагрузка на весь организм, особенно на сердце. Нужно отказаться от вредной пищи и контролировать, что лежит на тарелке.

Неправильное питание у девушки. Ил

Малоподвижный образ жизни

По словам Красненкова, если люди работают из дома и у них малоподвижный образ жизни — это прямой путь к проблемам со здоровьем. Тело нуждается в активности, поэтому стоит добавить в жизнь спорт или другие физические нагрузки.

Плохой сон

Недосыпание — враг, который забирает здоровье. Происходит это потому, что во сне человеческий мозг восстанавливается и "приводит в порядок" поврежденные клетки. Соответственно, если мы мало спим и отдыхаем, то накапливаются проблемы, которые ухудшают память и увеличивают риск серьезных болезней.

Стресс и одиночество

Стресс и одиночество влияют не только на эмоциональное состояние человека, но и на сосуды и сердце. Дмитрий Красненков говорит, что общение с друзьями, поддержка близких и ощущение себя частью сообщества — это не роскошь, а важная составляющая здоровья и долголетия.

"Хотя стресс войны является очень значительным, ежедневные привычки имеют большее влияние на продолжительность жизни. Изменение хотя бы некоторых из них к лучшему может дать отличный результат", — подытожил специалист.

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