Гепатит A — что это такое и как уберечься от болезни

В Киеве вспыхнул гепатит A — как распознать болезнь
В последнее время в Киеве зафиксировали вспышки гепатита A. Часто болезнь поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом и обычно передается через грязные руки.
Новини.LIVE расскажет, как распознать гепатит A и сохранить здоровье.
Что такое гепатит A
Гепатит A — это вирусное заболевание печени. Кроме того, болезнь может вызвать поражение почек, поджелудочной железы и даже привести от стресса. Это заболевание также называют болезнью Боткина или "болезнью грязных рук".
Как и многие другие болезни, эта может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Однако плюсы в том, что не переходит в хроническую стадию. Если человек переболел, то формируется пожизненный иммунитет.
Как передается гепатит A
Вирус гепатита A передается:
- вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;
- из-за несоблюдения личной гигиены;
- в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи;
- также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.
Симптомы заболевания
Обычно инкубационный период гепатита A длится от 14 до 28 дней. Чаще всего о заболевании свидетельствуют следующие симптомы:
- повышенная температура;
- слабость и усталость;
- тошнота, рвота;
- боли в животе;
- потемнение мочи;
- пожелтение кожи и глаз.
Как уберечься от гепатита A
Инфицирование гепатитом A можно легко предотвратить, если соблюдать несколько простых советов:
- соблюдать личную гигиену: стоит мыть руки с мылом и в теплой воде не менее 20 секунд перед употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;
- употреблять кипяченую воду;
- потреблять чистые овощи и фрукты;
- вакцинироваться.
Отмечается, что приобрести вакцину можно в аптеке. Сделать прививку рекомендуют тем людям, которые работают в заведениях общественного питания, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.
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