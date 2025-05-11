Гепатит A — что это такое и как уберечься от болезни

Гепатит А. Иллюстративное фото: Unsplash

В последнее время в Киеве зафиксировали вспышки гепатита A. Часто болезнь поражает детей и людей с ослабленным иммунитетом и обычно передается через грязные руки.

Новини.LIVE расскажет, как распознать гепатит A и сохранить здоровье.

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Что такое гепатит A

Гепатит A — это вирусное заболевание печени. Кроме того, болезнь может вызвать поражение почек, поджелудочной железы и даже привести от стресса. Это заболевание также называют болезнью Боткина или "болезнью грязных рук".

Как и многие другие болезни, эта может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Однако плюсы в том, что не переходит в хроническую стадию. Если человек переболел, то формируется пожизненный иммунитет.

Как передается гепатит A

Вирус гепатита A передается:

вследствие употребления загрязненных продуктов или воды, которые могут содержать фекалии инфицированных людей;

из-за несоблюдения личной гигиены;

в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи;

также причиной инфицирования могут стать некоторые виды сексуальных отношений.

Симптомы заболевания

Обычно инкубационный период гепатита A длится от 14 до 28 дней. Чаще всего о заболевании свидетельствуют следующие симптомы:

повышенная температура;

слабость и усталость;

тошнота, рвота;

боли в животе;

потемнение мочи;

пожелтение кожи и глаз.

Как уберечься от гепатита A

Инфицирование гепатитом A можно легко предотвратить, если соблюдать несколько простых советов:

соблюдать личную гигиену: стоит мыть руки с мылом и в теплой воде не менее 20 секунд перед употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;

употреблять кипяченую воду;

потреблять чистые овощи и фрукты;

вакцинироваться.

Отмечается, что приобрести вакцину можно в аптеке. Сделать прививку рекомендуют тем людям, которые работают в заведениях общественного питания, на предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.

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