В Киеве выросло количество больных гепатитом А - какая ситуация

Врач и пациентка. Иллюстративное фото: Freepik

В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A. Сейчас в столице гепатит A диагностировали уже у 40 человек.

Об этом сообщил Генеральный директор Центра общественного здоровья, доктор медицинских наук Михаил Росада.

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Вспышка гепатита A — какова сейчас ситуация

Напомним, что в Киеве зафиксирована локальная вспышка вирусного гепатита А. Специалисты принимают все необходимые меры для локализации вспышки.

Генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада отметил, что среди больных - и взрослые, и дети. Часть из них в больницах.

По его словам, вспышки гепатита A возникают при определенных обстоятельствах — нарушение водоснабжения, определенные продукты питания. Он также пояснил, что инкубационный период гепатита A составляет до 35 дней.



В Центре общественного здоровья напомнили, что в Соломенском районе, где зафиксирована вспышка болезни, работает мобильный пункт, где можно сделать быстрый тест на гепатит A.

"На сегодня у нас действительно есть чуть больше 40 человек, которые заболели гепатитом A. Это взрослые и дети. Часть из них госпитализированы, часть из них — находятся под наблюдением", — проинформировал Михаил Росада.

Ранее инфекционист Максим Краснов прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита и назвал самый опасный период.

Ранее мы информировали, что в Киеве зафиксировали вспышку гепатита A.