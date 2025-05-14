В Киеве выросло количество больных гепатитом А - какая ситуация

В Киеве выросло количество больных гепатитом А — как обнаружить
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A. Сейчас в столице гепатит A диагностировали уже у 40 человек.
Об этом сообщил Генеральный директор Центра общественного здоровья, доктор медицинских наук Михаил Росада.
Вспышка гепатита A — какова сейчас ситуация
Напомним, что в Киеве зафиксирована локальная вспышка вирусного гепатита А. Специалисты принимают все необходимые меры для локализации вспышки.
Генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада отметил, что среди больных - и взрослые, и дети. Часть из них в больницах.
По его словам, вспышки гепатита A возникают при определенных обстоятельствах — нарушение водоснабжения, определенные продукты питания. Он также пояснил, что инкубационный период гепатита A составляет до 35 дней.
В Центре общественного здоровья напомнили, что в Соломенском районе, где зафиксирована вспышка болезни, работает мобильный пункт, где можно сделать быстрый тест на гепатит A.
"На сегодня у нас действительно есть чуть больше 40 человек, которые заболели гепатитом A. Это взрослые и дети. Часть из них госпитализированы, часть из них — находятся под наблюдением", — проинформировал Михаил Росада.
Ранее инфекционист Максим Краснов прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита и назвал самый опасный период.
Ранее мы информировали, что в Киеве зафиксировали вспышку гепатита A.
Читайте Новини.LIVE!