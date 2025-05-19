В Соломенском районе продолжается бесплатное тестирование на гепатит А

Тестирование на гепатит. Иллюстративное фото: dpa

В Соломенском районе Киева зафиксировали вспышку заболеваемости гепатитом А. Сейчас продолжается бесплатное тестирование на наличие болезни.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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Вспышка гепатита А в Киеве

Сегодня в микрорайоне "Отрадный" в Соломенском районе проводится обследование местных жителей на гепатит А. Известно, что именно там зафиксировали вспышку заболевания.

Заместитель гендиректора государственного учреждения Киевский городской ЦКПХ Наталья Гунченко рассказала, что с начала суток было протестировано 80 человек. У одного из них обнаружили повышенный иммуноглобулин g — это свидетельствует о том, что человек когда-то переболел гепатитом и имеет антитела.

По ее словам, результат тестирования можно получить уже через 15 минут. Сначала надо написать согласие на прохождение, затем сдать кровь и тогда ждать письменный результат.

Если есть признаки гепатита, то у человека с его согласия отбирают венозную кровь и тестируют в лаборатории дополнительно или он идет на дальнейшее тестирование, чтобы поставить диагноз: или это хроническое заболевание, или действительно гепатит А.

"На прошлой неделе 457 человек обследовано, у 13 из них выявлены признаки гепатита, они тестировались дальше, у некоторых подтвердили", — сказала Гунченко.

Она добавила, что бесплатное исследование будет проводиться еще 22 мая.

Симптомы

Классические симптомы гепатита, такие как потемнение мочи, осветление кала, высокая температура, боль, рвота — встречаются не часто. По словам Гунченко, большинство случаев не имеют симптомов, но начинаются как респираторное заболевание — насморк, чихание, кашель.

"Наша задача на таких тестированиях выявить таких людей, которые больны и даже об этом не знают. Они являются источником инфекции для других источников, а наша задача — не допустить распространения", — добавила она.

Профилактика

Чтобы избежать заболевания гепатитом А стоит употреблять только чистую воду, регулярно мыть руки, а продукты животного происхождения перед употреблением кипятить.

Сейчас в Киеве проводили исследования как питьевой воды, так и центрального водоснабжения, но пока возбудителя не обнаружили.

Напомним, на днях в Киеве возросло количество больных гепатитом А до 40 человек.

Также в эфире День.LIVE инфекционист Максим Краснов назвал самый опасный период гепатита А.