Посмертное донорство спасло четыре жизни — Минздрав

Врачи и пациент, которому спасли жизнь благодаря посмертному донорству. Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения рассказали, как согласие одной семьи на посмертное донорство спасло четыре жизни. Все четверо пациентов уже дома, проходят реабилитацию и восстанавливаются после сложных операций.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава во вторник, 20 мая.

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Посмертное донорство спасло 36-летнего Виталия. Однажды он возвращался с работы и на пешеходном переходе его сбила машина. Тяжелый перелом, длительное лечение, остеомиелит — врачи должны были ампутировать ему ногу.

Но на этом испытания мужчины не завершились. Ведь впоследствии у него диагностировали дилатационную кардиомиопатию — состояние, когда сердце теряет способность эффективно перекачивать кровь. Такое заболевание лишало Виталия шанса на протезирование и ставило под угрозу жизнь. Единственным шансом для него оставалась трансплантация сердца.

В конце апреля в Винницкой городской клинической больнице скорой медицинской помощи у 43-летнего мужчины диагностировали смерть мозга. Семья умершего дала согласие на посмертное донорство. Единая государственная информационная система трансплантации (ЕГИСТ) определила, что именно это сердце может спасти жизнь Виталия.

Уже на следующий день в Винницкой областной клинической больнице имени Н. И. Пирогова провели трансплантацию сердца.

Врач и пациент, которому спасли жизнь благодаря посмертному донорству. Фото: Минздрав

Однако стоит заметить, что решение семьи донора спасло не только Виталия. Еще три человека, которые находились в критическом состоянии, получили шанс жить:

В Первом медицинском объединении Львова 52-летней Марьяне пересадили почку.

В Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова вторую почку получила 43-летняя Наталья.

Там же пересадили печень 44-летней Олесе.

Все четверо пациентов уже дома, проходят реабилитацию и восстанавливаются после сложных операций.

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