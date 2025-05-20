Країни-члени ВООЗ ухвалили угоду щодо пандемій — що передбачає

Засідання ВООЗ. Фото: WHO

Країни-члени Всесвітньої організації охорони здоров'я у вівторок, 20 травня, під час щорічної асамблеї ухвалили нову угоду. Вона стосується захисту світу від майбутніх пандемій.

Про це пише Politico.

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Країни-члени ВООЗ ухвалили угоду консенсусом, попри попередження Словаччини, що вона буде домагатися голосування щодо договору.

Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що завдяки цій угоді світ стане безпечнішим і буде краще захищеним від майбутніх загроз пандемії.

"Це визнання міжнародним співтовариством того, що наші громадяни, суспільства та економіки не повинні залишатися вразливими, щоб знову зазнати втрат, подібних до тих, що були понесені під час COVID-19", — сказав він.

В чому суть

Угода буде відкрита для підписання та ратифікації лише після подальших переговорів щодо деталей нової системи обміну даними про патогени, ліками та вакцинами. Згідно зі вчорашньою резолюцією, рішення про систему доступу потрібно ухвалити до наступної асамблеї, яка має відбутися у травні 2026 року.

В основі угоди лежить комплекс зобов'язань щодо розширення спостереження за загрозами здоров'ю, посилення профілактичних заходів і спільного використання більшої кількості ліків і вакцин в умовах кризи.

Її положення не відповідають вимогам країн, які розвиваються — на яких наполягали на початку переговорів, але дипломати привітали її, як крок до більш справедливих глобальних правил у сфері охорони здоров'я.

Видання пише, що нова робоча група, створена для обговорення деталей системи PABS, збереться до 15 липня цього року.

Нагадаємо, в Азії через нову хвилю захворюваності на коронавірус зросли акції виробників ліків.

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