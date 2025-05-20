Страны-члены ВОЗ приняли соглашение по пандемиям - что предусматривает

Заседание ВОЗ. Фото: ВОЗ

Страны-члены Всемирной организации здравоохранения во вторник, 20 мая, во время ежегодной ассамблеи приняли новое соглашение. Оно касается защиты мира от будущих пандемий.

Об этом пишет Politico.

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Защита от пандемий

Страны-члены ВОЗ приняли соглашение консенсусом, несмотря на предупреждение Словакии, что она будет добиваться голосования по договору.

Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что благодаря этому соглашению мир станет безопаснее и будет лучше защищен от будущих угроз пандемии.

"Это признание международным сообществом того, что наши граждане, общества и экономики не должны оставаться уязвимыми, чтобы снова понести потери, подобные тем, что были понесены во время COVID-19", — сказал он.

В чем суть

Соглашение будет открыто для подписания и ратификации только после дальнейших переговоров относительно деталей новой системы обмена данными о патогенах, лекарствами и вакцинами. Согласно вчерашней резолюции, решение о системе доступа должно быть принято до следующей ассамблеи, которая должна состояться в мае 2026 года.

В основе соглашения лежит комплекс обязательств по расширению наблюдения за угрозами здоровью, усилению профилактических мер и совместному использованию большего количества лекарств и вакцин в условиях кризиса.

Его положения не соответствуют требованиям развивающихся стран - на которых настаивали в начале переговоров, но дипломаты приветствовали его, как шаг к более справедливым глобальным правилам в сфере здравоохранения.

Издание пишет, что новая рабочая группа, созданная для обсуждения деталей системы PABS, соберется до 15 июля этого года.

Напомним, в Азии из-за новой волны заболеваемости коронавирусом выросли акции производителей лекарств.

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