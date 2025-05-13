Як урятувати людину при зупинці серця — покрокова інструкція першої допомоги за 3 хвилини

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Випадок у київському метро: чому кожен має знати BLS

Нещодавній випадок у київському метро підсвічує свідому потребу кожного володіти навичками надання першої медичної допомоги (BLS).

На станції метро дівчина знепритомніла. Поруч — десятки перехожих, усі біжать по своїх справах. Лише одиниці зупинилися. Серед них — чоловік, який мав досвід у критичних ситуаціях. Він швидко оцінив стан дівчини — клінічна смерть — і одразу почав надавати допомогу. Інші викликали чергового, і той теж спрацював оперативно.

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Дефібрилятор, встановлений у підземці, уже був у дії. Поки тривали перші реанімаційні заходи, прибула бригада екстреної допомоги. Дихання й пульс були відсутні, на моніторі — асистолія. Лікарі розпочали серцево-легеневу реанімацію за протоколом ALS: масаж серця, вентиляція, адреналін, моніторинг. І діяли як злагоджений механізм — швидко, чітко, професійно.

14:24 — зафіксовано фібриляцію шлуночків, проведено дефібриляцію.

14:26 — у дівчини відновилося серцебиття, дихання та свідомість.

У важкому стані пацієнтка була доставлена до лікарні, де продовжили боротьбу за її життя лікарі реанімації.

Цей випадок — яскраве нагадування: вміння оцінити критичний стан і вчасно розпочати допомогу — це шанс на порятунок. Наскільки вчасно буде надана перша допомога, настільки ймовірне збереження життя. Така злагоджена робота на кожному етапі — як естафета, де кожен робить своє — суттєво підвищує шанси людини вижити.

Не думайте "це не про мене". Краще бути підготованим до будь-якої ситуації. І навчитися діяти. Бо дія — рятує.

Що могло викликати зупинку серця?

Причини бувають різні, але найчастіше — електрична нестабільність серця: фібриляція шлуночків, асистолія або важкі аритмії. Часто — на фоні ішемічної хвороби серця, гіпертрофії міокарда, міокардитів чи кардіоміопатій. У деяких випадках — через вроджені синдроми, про які людина може навіть не знати.

І так, це може статися навіть у молодої людини. За даними дослідження, опублікованого в New England Journal of Medicine, до 20% випадків раптової серцевої смерті трапляються у людей без попередніх симптомів чи діагнозів.

Скільки є часу, щоб урятувати?

Перші 3–5 хвилин — критичні. Якщо не діяти, мозок без кисню починає руйнуватись уже після 4 хвилин. І що довше триває зупинка, то менше шансів на виживання без неврологічних ушкоджень.

У таких випадках важлива не тільки швидка допомога, а й свідки поруч. Якщо хтось вміє натискати на грудну клітку в ритмі 100–120 разів на хвилину — шанс на життя зростає вдвічі.

Послідовність дій для перехожого:

Переконатися у непритомності. Викликати 103. Розпочати компресії грудної клітки. Застосувати автоматичний дефібрилятор, якщо він є поруч (AED).

Американська кардіологічна асоціація зазначає: раптова серцева зупинка — головна причина смерті поза лікарнею, але у 60% випадків її можна попередити завдяки діям очевидців.

Саме тому надзвичайно важливо, щоб кожна людина знала основи надання домедичної допомоги — BLS (Basic Life Support). Це базові навички, які доступні всім: від школяра до пенсіонера. Їх викладають на коротких курсах, доступних по всій країні. І вони реально рятують життя.

Як не допустити: профілактика

Ніхто не може знати наперед, що саме його серце не витримає. Але є способи знизити ризики. І це не складно:

Зробити хоча б раз ЕКГ та ехокардіографію — навіть якщо "нічого не турбує".

Якщо в родині були раптові смерті, інфаркти або тяжкі аритмії — обстеження обов’язкове.

Контролювати тиск, рівень холестерину, глюкозу.

Відмовитися від куріння.

Бути фізично активним.

Усе це — не просто рекомендації. Це конкретні кроки, які в рази знижують імовірність фатального сценарію.

Цю дівчину врятували, хоча подальша її доля невідома. Завдяки чітким діям і знанням. Реаніматологи були поруч. Зараз для вас, читачі, це віртуальна історія, але в реальному житті — поруч можете бути саме ви. Не бійтеся діяти. Пройдіть курс базової підтримки життя. Навчіть рідних.

Бо життя — це дії. І діяти треба вчасно.

