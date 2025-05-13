Как спасти человека при остановке сердца — пошаговая инструкция первой помощи за 3 минуты

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Случай в киевском метро: почему каждый должен знать BLS

Недавний случай в киевском метро подсвечивает сознательную потребность каждого владеть навыками оказания первой медицинской помощи (BLS).

На станции метро девушка потеряла сознание. Рядом — десятки прохожих, все бегут по своим делам. Лишь единицы остановились. Среди них — мужчина, который имел опыт в критических ситуациях. Он быстро оценил состояние девушки — клиническая смерть — и сразу начал оказывать помощь. Другие вызвали дежурного, и тот тоже сработал оперативно.

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Дефибриллятор, установленный в подземке, уже был в действии. Пока шли первые реанимационные мероприятия, прибыла бригада экстренной помощи. Дыхание и пульс отсутствовали, на мониторе — асистолия. Врачи начали сердечно-легочную реанимацию по протоколу ALS: массаж сердца, вентиляция, адреналин, мониторинг. И действовали как слаженный механизм — быстро, четко, профессионально.

14:24 — зафиксирована фибрилляция желудочков, проведена дефибрилляция.

14:26 — у девушки восстановилось сердцебиение, дыхание и сознание.

В тяжелом состоянии пациентка была доставлена в больницу, где продолжили борьбу за ее жизнь врачи реанимации.

Этот случай — яркое напоминание: умение оценить критическое состояние и вовремя начать помощь — это шанс на спасение. Насколько вовремя будет оказана первая помощь, настолько вероятно сохранение жизни. Такая слаженная работа на каждом этапе — как эстафета, где каждый делает свое — существенно повышает шансы человека выжить.

Не думайте "это не про меня". Лучше быть подготовленным к любой ситуации. И научиться действовать. Потому что действие — спасает.

Что могло вызвать остановку сердца?

Причины бывают разные, но чаще всего — электрическая нестабильность сердца: фибрилляция желудочков, асистолия или тяжелые аритмии. Часто — на фоне ишемической болезни сердца, гипертрофии миокарда, миокардитов или кардиомиопатий. В некоторых случаях — из-за врожденных синдромов, о которых человек может даже не знать.

И да, это может произойти даже у молодого человека. По данным исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, до 20% случаев внезапной сердечной смерти случаются у людей без предварительных симптомов или диагнозов.

Сколько есть времени, чтобы спасти?

Первые 3-5 минут — критические. Если бездействовать, мозг без кислорода начинает разрушаться уже после 4 минут. И чем дольше длится остановка, тем меньше шансов на выживание без неврологических повреждений.

В таких случаях важна не только скорая помощь, но и свидетели рядом. Если кто-то умеет нажимать на грудную клетку в ритме 100-120 раз в минуту — шанс на жизнь возрастает вдвое.

Последовательность действий для прохожего:

Убедиться в потере сознания. Вызвать 103. Начать компрессии грудной клетки. Применить автоматический дефибриллятор, если он есть рядом (AED).

Американская кардиологическая ассоциация отмечает: внезапная сердечная остановка — главная причина смерти вне больницы, но в 60% случаев ее можно предупредить благодаря действиям очевидцев.

Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы каждый человек знал основы оказания домедицинской помощи — BLS (Basic Life Support). Это базовые навыки, которые доступны всем: от школьника до пенсионера. Их преподают на коротких курсах, доступных по всей стране. И они реально спасают жизни.

Как не допустить: профилактика

Никто не может знать наперед, что именно его сердце не выдержит. Но есть способы снизить риски. И это не сложно:

Сделать хотя бы раз ЭКГ и эхокардиографию — даже если "ничего не беспокоит".

Если в семье были внезапные смерти, инфаркты или тяжелые аритмии — обследование обязательно.

Контролировать давление, уровень холестерина, глюкозу.

Отказаться от курения.

Быть физически активным.

Все это — не просто рекомендации. Это конкретные шаги, которые в разы снижают вероятность фатального сценария.

Эту девушку спасли, хотя дальнейшая ее судьба неизвестна. Благодаря четким действиям и знаниям. Реаниматологи были рядом. Сейчас для вас, читатели, это виртуальная история, но в реальной жизни — рядом можете быть именно вы. Не бойтесь действовать. Пройдите курс базовой поддержки жизни. Научите родных.

Потому что жизнь — это действия. И действовать надо вовремя.