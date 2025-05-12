Чому не можна використовувати спреї для носа довше 3 днів - поради лікаря

Каплі для носу. Фото: Depositphotos

Назальні спреї ефективно усувають нежить і закладеність носа, однак надмірне або безконтрольне їх застосування може спричинити серйозні ускладнення. Зокрема, можливий розвиток залежності, постійного набряку слизової оболонки та навіть ушкодження тканин носа.

Про це повідомляє американський лікар Кукадій Сураджа у TikTok.

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За словами лікаря, назальні спреї діють за рахунок звуження певних кровоносних судин, що допомагає зменшити виділення з носа й тимчасово полегшити симптоми. Проте проблема виникає тоді, коли люди використовують ці засоби довше рекомендованого строку — понад два-три дні. У такому випадку можливий зворотний ефект — розвиток медикаментозного риніту.

"Медикаментозний риніт може бути жахливим. Як тільки ви припините прийом ліків, у вас з’являться ці жахливі симптоми, і ви відчуєте, що вам потрібно знову їх приймати", — пояснив він.

У результаті людині доводиться знову й знову вдаватися до назальних спреїв, що поступово викликає залежність. Медикаментозний риніт може розвинутися у будь-кого, хто регулярно використовує спреї, краплі або гелі для полегшення носового дихання.

Найпоширенішим симптомом цього стану є закладеність носа, яка часто супроводжується свербінням у носових проходах, нежитем і чханням. Різні типи риніту також можуть спричиняти дискомфорт у ділянці очей, вух або горла.

Коли не можна використовувати назальні спреї

Назальні спреї не можна використовувати у таких випадках:

алергія або гіперчутливість до компонентів препарату — наприклад, консервантів або діючої речовини;

пошкодження слизової оболонки носа (виразки, нещодавні операції, травми носа) — деякі спреї можуть погіршити загоєння;

вагітність та годування груддю — деякі спреї не рекомендовані або застосовуються лише за призначенням лікаря;

діти — деякі назальні спреї не можна застосовувати дітям до певного віку (наприклад, до 2 або 6 років);

гіпертонія, серцеві захворювання, тиреотоксикоз — обережність з судинозвужувальними спреями, бо вони можуть підвищувати тиск і викликати тахікардію.

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