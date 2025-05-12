Почему нельзя использовать спреи для носа дольше 3 дней - советы врача

Капли для носа. Фото: Depositphotos

Назальные спреи эффективно устраняют насморк и заложенность носа, однако чрезмерное или бесконтрольное их применение может вызвать серьезные осложнения. В частности, возможно развитие зависимости, постоянного отека слизистой оболочки и даже повреждения тканей носа.

Об этом сообщает американский врач Кукадий Сураджа в TikTok.

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Что будет при длительном использовании спреев

По словам врача, назальные спреи действуют за счет сужения определенных кровеносных сосудов, что помогает уменьшить выделения из носа и временно облегчить симптомы. Однако проблема возникает тогда, когда люди используют эти средства дольше рекомендованного срока — более двух-трех дней. В таком случае возможен обратный эффект — развитие медикаментозного ринита.

"Медикаментозный ринит может быть ужасным. Как только вы прекратите прием лекарств, у вас появятся эти ужасные симптомы, и вы почувствуете, что вам нужно снова их принимать", — пояснил он.

В результате человеку приходится снова и снова прибегать к назальным спреям, что постепенно вызывает зависимость. Медикаментозный ринит может развиться у любого, кто регулярно использует спреи, капли или гели для облегчения носового дыхания.

Самым распространенным симптомом этого состояния является заложенность носа, которая часто сопровождается зудом в носовых проходах, насморком и чиханием. Различные типы ринита также могут вызывать дискомфорт в области глаз, ушей или горла.

Когда нельзя использовать назальные спреи

Назальные спреи нельзя использовать в таких случаях:

аллергия или гиперчувствительность к компонентам препарата — например, консервантам или действующему веществу;

повреждения слизистой оболочки носа (язвы, недавние операции, травмы носа) — некоторые спреи могут ухудшить заживление;

беременность и кормление грудью — некоторые спреи не рекомендованы или применяются только по назначению врача;

дети — некоторые назальные спреи нельзя применять детям до определенного возраста (например, до 2 или 6 лет);

гипертония, сердечные заболевания, тиреотоксикоз — осторожность с сосудосуживающими спреями, потому что они могут повышать давление и вызывать тахикардию.

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